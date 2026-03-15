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Eventi e Cultura

Pescara: conferenza stampa su programmi borghi più belli d’Italia per Abruzzo e Molise

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Lunedì 16 marzo alle ore 10.30 si terrà a Pescara, nella Sala Corradino D’Ascanio della sede della Regione Abruzzo, una conferenza stampa di presentazione delle proposte e del programma dell’Associazione Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise per i prossimi mesi. Durante l’evento verrà presentato il delegato nazionale espresso dall’Abruzzo negli organismi associativi, rappresentato dal sindaco di Casoli Massimo Tiberini.

Alla conferenza stampa parteciperanno anche Antonio Di Marco, Massimo Tiberini e una rappresentanza dei sindaci dei borghi del territorio. L’incontro sarà l’occasione per illustrare le iniziative e le proposte emerse durante la recente assemblea regionale dell’associazione tenutasi a Civitella del Tronto, con particolare attenzione ai temi della promozione turistica, della tutela del patrimonio culturale e dello sviluppo delle comunità locali.

La stampa è invitata a partecipare e a prendere parte alla presentazione delle strategie messe in campo dall’Associazione Borghi più belli d’Italia per valorizzare e rilanciare i borghi dell’Abruzzo e del Molise.

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