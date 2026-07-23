Pescara, conferenza stampa sul progetto di bonifica dell’ex area di risulta del Parco Centrale.

Il Comune di Pescara ha annunciato l’organizzazione di una conferenza stampa dedicata all’ex area di risulta e al progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza di una parte del primo lotto. L’evento, che si terrà domani, venerdì 24 luglio 2026, alle ore 10:30 presso la sala Giunta del Comune di Pescara, vedrà la presenza del sindaco Carlo Masci, dei dirigenti comunali Giuliano Rossi ed Emilia Fino, e dei rappresentanti di Arpa, Asl e Polizia Provinciale.

Durante la conferenza stampa saranno presentati i risultati della conferenza di servizi decisoria e verranno illustrate le Misure di Prevenzione (MIPre) che saranno implementate nell’area del Parco Centrale.

L’incontro con i giornalisti si prospetta ricco di dettagli e informazioni cruciali per comprendere l’importante operazione di bonifica in corso. È prevista la partecipazione attiva dei rappresentanti delle istituzioni coinvolte, con lo scopo di fornire chiarezza e trasparenza riguardo ai prossimi passi del progetto.

La stampa è stata ufficialmente invitata a prendere parte alla conferenza, che si preannuncia come un momento informativo fondamentale per tutti coloro interessati alla questione dell’ex area di risulta e al suo futuro sviluppo.

L’appuntamento è dunque fissato per domani mattina alle 10:30, presso la sala Giunta del Comune di Pescara, un’occasione da non perdere per conoscere da vicino le novità e le prospettive legate a questa importante opera di bonifica.