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Attualità

Pescara: Conferenza stampa sul progetto “GreenGov Accelerator” per la transizione energetica e l’innovazione urbana

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Domani, martedì 16 giugno 2026, alle ore 10:30 presso la sala Tosti dell’Aurum di Pescara, si terrà la conferenza stampa di presentazione di “GreenGov Accelerator”, un progetto dedicato al supporto delle amministrazioni locali nei percorsi di transizione energetica e innovazione urbana. Questa iniziativa rientra nell’ambito di Italia in Classe A, il Programma Nazionale per l’Informazione e la Formazione sull’Efficienza Energetica, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzato da ENEA.

Alla conferenza stampa saranno presenti diverse figure di spicco, tra cui Carlo Masci, Sindaco di Pescara; Dario Ciamponi, Referente Regione Abruzzo; Ilaria Bertini, Direttrice dell’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica dell’ENEA; Tosca Chersich, Dirigente dell’Area Promozione e Sviluppo del Territorio presso la Camera di Commercio Chieti Pescara; Roberto Minerdo, Presidente dell’Osservatorio Nazionale per la Tutela del Mare; Donatella Radogna, del Dipartimento di Architettura dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti Pescara; e Alessandra Relmi, Direttrice di Confimi Abruzzo.

Il progetto “GreenGov Accelerator” si propone di offrire un supporto alle amministrazioni locali per affrontare le sfide legate all’efficienza energetica e all’innovazione urbana, fornendo strumenti e risorse necessarie per adottare pratiche sostenibili e orientate verso il futuro.

La partecipazione alla conferenza sarà aperta alla stampa, che avrà l’opportunità di approfondire i dettagli del progetto e ascoltare le dichiarazioni dei vari esperti presenti. Un’occasione importante per comprendere le modalità con cui le amministrazioni locali possono contribuire attivamente alla transizione verso un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

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