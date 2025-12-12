Pescara, conferenza stampa sul PSDA e rilievo Mobile Mapping il 15 dicembre

Pescara, 12 dicembre 2025 – ANCE Chieti Pescara invita gli organi di informazione a partecipare alla conferenza stampa di presentazione del rilievo effettuato sulle aree di Pescara, in seguito alle recenti modifiche del PSDA – Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni del Bacino Idrografico Aterno–Pescara, come stabilito nel Decreto del Segretario Generale n. 145/2025.

L’evento si terrà lunedì 15 dicembre 2025, alle ore 11:00, presso la Sala Orofino della sede ANCE Chieti Pescara, situata in Via Raiale 110 bis. Gli accrediti inizieranno dalle 10:45.

Durante la conferenza sarà illustrato un rilievo tecnico realizzato con tecnologia Mobile Mapping, che fornisce un modello tridimensionale ad altissima risoluzione (1 cm × 1 cm), offrendo un quadro informativo aggiornato e dettagliato delle aree interessate dalle modifiche al PSDA. Questo studio, sviluppato dalla società Take Over, offre un modello geometrico, altimetrico e morfologico di grande precisione, essenziale per varie applicazioni come progettazione, modellazione idraulica e monitoraggio infrastrutturale.

L’associazione ANCE Chieti Pescara ha voluto contribuire concretamente a questo progetto, fornendo strumenti utili e dati affidabili a supporto della Regione Abruzzo, dei Comuni, delle imprese e dell’AUBAC – Autorità del bacino distrettuale dell’Appennino Centrale. Lo studio sarà presentato in preparazione delle future interlocuzioni con gli organi competenti riguardo alle recenti modifiche al PSDA.

Saranno presenti alla conferenza il Presidente di ANCE Chieti Pescara, Marcello Mirolli, il Vice Presidente Francesco Gravina, e membri della Commissione Edilizia e Territorio, tra cui Antonello Ricci, Marco Sciarra, e il CEO di Take Over, Franz Lami. Durante l’incontro verranno mostrati anche i principali risultati del rilievo Mobile Mapping, confrontandoli con i dati forniti dall’AUBAC.

Gli organi di informazione sono cortesemente invitati a partecipare.