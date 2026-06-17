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Attualità

Pescara, conferenza stampa sulla raccolta rifiuti porta a porta: bilancio e sanzioni delle prime settimane.

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Il Comune di Pescara, insieme ad Ambiente Spa e alla Polizia Locale, terranno una conferenza stampa per fare il punto sulla raccolta dei rifiuti porta a porta nel centro cittadino e sulle sanzioni che sono state elevate nelle prime settimane di attuazione del servizio.

L’appuntamento è fissato per domani, giovedì 18 giugno, alle ore 11 presso l’ufficio del sindaco Carlo Masci, situato al primo piano del Comune di Pescara.

Alla conferenza stampa parteciperanno il sindaco Masci, l’assessore Claudio Croce per il Comune, Mauro Di Lanzo, direttore tecnico di Ambiente Spa, il comandante Danilo Palestini e l’ufficiale Massimiliano Giancaterino della Polizia Locale.

Si discuterà dei risultati ottenuti fino ad ora con il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta nel centro di Pescara, oltre alle sanzioni che sono state necessarie per garantire il corretto smaltimento dei rifiuti.

La stampa è invitata a partecipare per approfondire la questione che riguarda il territorio pescarese in materia di gestione dei rifiuti.

Pescara, 17 giugno 2026.

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