Pescara, conferenza stampa sulle iniziative del Comune per favorire il commercio in centro

Il Comune di Pescara ha programmato una conferenza stampa per presentare le iniziative messe in atto per favorire e rilanciare il commercio nel centro della città. L’evento si terrà domani, martedì 4 agosto, alle ore 10, presso l’ufficio del vice sindaco Gianni Santilli, situato nel palazzo ex Inps del Comune al secondo piano in piazza Italia.

Alla conferenza stampa parteciperanno l’assessore Santilli, insieme ai rappresentanti delle associazioni di commercianti e artigiani che fanno parte del tavolo istituito dal vice sindaco proprio sul tema del commercio. Inoltre, sarà presente Stefano Bernabei, organizzatore di una manifestazione prevista nei prossimi giorni.

La stampa è invitata a partecipare all’evento che si preannuncia ricco di novità e proposte per sostenere il settore commerciale del centro di Pescara.

La conferenza stampa si inserisce in un contesto di attenzione e impegno da parte dell’amministrazione comunale per sostenere e rilanciare l’attività commerciale nel centro cittadino. Le iniziative che verranno presentate durante l’evento sono frutto di un lavoro congiunto tra istituzioni e rappresentanti del settore, mirato a trovare soluzioni concrete per affrontare le sfide e le difficoltà che il commercio locale sta incontrando.

Si prevede che durante la conferenza stampa verranno illustrati dettagli e progetti specifici, che potrebbero fare la differenza per favorire la crescita e lo sviluppo delle attività commerciali nel centro di Pescara. Si tratta di un’occasione importante per conoscere da vicino le proposte dell’amministrazione e le strategie pensate per rilanciare il commercio locale.

L’iniziativa ha l’obiettivo di coinvolgere attivamente il settore commerciale e di trovare soluzioni condivise che possano garantire un futuro sostenibile alle attività presenti nel centro di Pescara. Un momento di confronto e di proposte che potrebbe aprire nuove prospettive per il commercio cittadino.

Si invita dunque la stampa a partecipare numerosa all’evento, per conoscere da vicino le strategie messe in atto dall’amministrazione comunale e per dare voce alle iniziative che potrebbero dare una spinta positiva al commercio nel centro di Pescara.