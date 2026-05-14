Pescara conferma le 16 Bandiere Blu: premiate l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità

Il coordinatore regionale della Lega, Vincenzo D’Incecco, ha sottolineato l’importanza del riconoscimento delle 16 Bandiere Blu assegnate alle località abruzzesi, confermando l’impegno della regione verso la sostenibilità, la qualità ambientale e la valorizzazione delle coste.

Le Bandiere Blu non vengono assegnate soltanto per la qualità delle acque marine, ma premiano anche il rispetto di criteri rigidi legati all’ambiente, ai servizi offerti e alla gestione del territorio da parte delle Amministrazioni comunali.

Le località abruzzesi premiate sono Pescara, Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi, Francavilla al Mare, Ortona, Fossacesia, Torino di Sangro, Vasto, San Salvo, Scanno e Villalago.

D’Incecco ha sottolineato che il riconoscimento è di grande rilievo per le località premiate, in particolare per Pescara che è stata premiata per il sesto anno consecutivo. Dal 2019 la città ha intrapreso un percorso orientato allo sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di coniugare turismo, tutela ambientale e qualità della vita.

L’impegno dell’amministrazione guidata dal sindaco Carlo Masci, della Lega in Consiglio comunale e dell’architetto Ester Zazzero, responsabile del progetto, ha contribuito in maniera determinante al raggiungimento di questo obiettivo. Si è costruita una sinergia efficace tra istituzioni e operatori del settore, con investimenti mirati e politiche di valorizzazione delle risorse naturali.

D’Incecco ha concluso sottolineando che “una visione chiara, accompagnata da un lavoro di squadra, porta risultati concreti”, elogiando l’amministrazione e tutti coloro che hanno contribuito a questo successo.