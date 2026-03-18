- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Marzo 18, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàPescara: confermata demolizione Palazzi Clerico, il Consiglio di Stato respinge ricorso privati
Attualità

Pescara: confermata demolizione Palazzi Clerico, il Consiglio di Stato respinge ricorso privati

- Spazio Pubblicitario 02 -

Con l’ordinanza numero 872 del 10 marzo scorso il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dei provvedimenti del Comune di Pescara che hanno portato alla demolizione, a fine settembre 2025, dei cosiddetti Palazzi Clerico di via Tavo, mai ultimati dai proprietari, e alla revoca delle licenze edilizie.

I giudici di Palazzo Spada hanno respinto la richiesta dei privati che miravano a sospendere, proprio attraverso il Consiglio di Stato, gli effetti del precedente pronunciamento del TAR Abruzzo: a dicembre 2025, i giudici amministrativi di Pescara avevano già dato ragione al Comune respingendo i ricorsi della famiglia Clerico contro le ordinanze di demolizione del Comune.

La linea seguita nella sentenza di primo grado è stata avallata dal Consiglio di Stato, basata sul principio del “non finito architettonico”: una struttura composta da un semplice scheletro di cemento, priva di tamponature almeno al piano terra, non può essere considerata un edificio compiuto e, non essendo stati chiesti titoli per il completamento, la licenza edilizia decade e l’opera diventa abusiva.

Il Consiglio di Stato ha sottolineato che la demolizione è già avvenuta e l’area è stata acquisita di diritto dal Comune, per cui, nelle more del giudizio di appello, la parte privata non subirebbe alcun danno irreparabile. I ricorrenti sono stati condannati a al pagamento delle spese legali.

Il sindaco Carlo Masci ha commentato: “In vista del pronunciamento definitivo del Consiglio di Stato, arriva una ulteriore conferma della correttezza del lavoro del settore Edilizia e Sviluppo Economico che ci ha consentito di liberare il quartiere da una presenza problematica”.

Masci ha poi aggiunto: “I cosiddetti Palazzi Clerico erano diventati una calamita per disperati e tossicodipendenti, che lì trovavano rifugio, un simbolo del degrado non più accettabile per i residenti della zona e per la nostra comunità ma anche un luogo pericoloso per chiunque lo occupasse. Gli interventi sono stati diversi, negli anni, in primo luogo per mettere in sicurezza quell’area, e poi siamo arrivati all’abbattimento di quegli scheletri”.

Il sindaco ha concluso: “È un tassello di un progetto più ampio che stiamo portando avanti in quella zona e che ha comportato l’abbattimento del Ferro di cavallo, il fortino della criminalità che abbiamo spazzato via togliendo una protezione a chi delinqueva al suo interno, e l’abbattimento dei palazzi a rischio crollo di via Lago di Borgiano: oltre 150mila metri cubi di cemento al cui posto sorgerà una nuova e riqualificata porzione di quartiere”.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it