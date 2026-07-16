Pescara: Confindustria Abruzzo aggiorna il database per le comunicazioni istituzionali

L’associazione Confindustria Abruzzo ha inviato un comunicato stampa per informare i destinatari dell’aggiornamento del proprio database contenente gli indirizzi e-mail utilizzati per l’invio delle comunicazioni istituzionali.
L’email inviata porta la firma di Ludovica Marcella, appartenente alla Segreteria Area Affari Internazionali, Formazione, Education e Capitale Umano, nonché alla Segreteria Area Comunicazione, Rapporti con i Media, Ufficio Stampa, Centro Studi.
Nella comunicazione si chiede agli interessati di confermare la correttezza dell’indirizzo email ricevuto o di segnalare eventuali modifiche o aggiunte. L’obiettivo è assicurare che le comunicazioni future possano essere recapitate correttamente e tempestivamente.
Per confermare l’indirizzo e-mail o per apportare modifiche, è possibile contattare Ludovica Marcella al numero di telefono 3455519870 o scrivendo all’indirizzo email l.marcella@confindustriaabruzzoma.it.
La collaborazione degli interessati è stata richiesta per garantire un efficace sistema di comunicazione e per risolvere eventuali problematiche legate all’invio degli aggiornamenti istituzionali.
Confindustria Abruzzo si pone a disposizione per ogni eventuale chiarimento e sottolinea l’importanza di una corretta gestione degli indirizzi e-mail per garantire un efficace scambio di informazioni all’interno dell’associazione.