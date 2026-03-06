- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 6, 2026
Eventi e Cultura

Pescara, Confindustria e ARPA insieme per promuovere imprese più sostenibili: evento in programma il 9 marzo

Confindustria Abruzzo Medio Adriatico ha il piacere di invitare gli Organi di informazione alla conferenza stampa di presentazione dell’evento “La Normativa Ambientale: Imprese e Istituzioni a Confronto”, in collaborazione con ARPA Abruzzo. L’appuntamento è per lunedì 9 marzo 2026 alle ore 11:30 presso la sede di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico a Pescara, in Via Raiale 110 bis.

L’obiettivo di questo evento, fissato per il 12 marzo, è quello di promuovere il dialogo tra il mondo imprenditoriale e le istituzioni ambientali, affrontando le principali tematiche normative e le opportunità di semplificazione per le imprese. In un contesto legislativo sempre più complesso, la collaborazione con ARPA Abruzzo si pone come elemento strategico per sostenere le aziende nel rispetto delle normative, nella gestione degli adempimenti autorizzativi e nella promozione di pratiche sostenibili per una crescita responsabile del territorio.

L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti nazionali di Assoarpa e Confindustria, con l’obiettivo di ampliare il confronto a livello italiano e condividere best practices e proposte di semplificazione normativa. Tra gli interventi previsti, ci saranno quelli di Lorenzo Dattoli, Presidente Confindustria Abruzzo Medio Adriatico; Francesco D’Alessandro, Presidente Sezione Ambiente Confindustria Abruzzo Medio Adriatico; e Maurizio Dionisio, Direttore Generale ARPA e Segretario AssoARPA.

La conferenza stampa servirà per illustrare le finalità, il programma e i contenuti dell’iniziativa, ribadendo l’impegno di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico nel sostenere le imprese associate nell’affrontare le sfide ambientali con strumenti operativi, formazione qualificata e un dialogo costante con le istituzioni.

Gli organi di informazione sono cortesemente invitati a partecipare. I accrediti stampa saranno disponibili in sede a partire dalle ore 11:15. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.confindustriaabruzzoma.it.

