Pescara: Confronto civile e partecipato sulla giustizia al referendum promosso dalla FAP ACLI Abruzzo

Si è svolto ieri nella Sala dei Marmi della Provincia di Pescara un importante convegno promosso dalla FAP ACLI Abruzzo sul tema del referendum sulla giustizia. Franco Ranghelli, Segretario della FAP Regionale, ha aperto i lavori sottolineando l’importanza civile dell’iniziativa: *”Il nostro obiettivo oggi non è indicare una parte, ma offrire ai cittadini gli strumenti per una scelta consapevole. La giustizia è un bene comune e parlarne con equilibrio è un dovere civico che la nostra associazione sente come prioritario.”*

L’incontro si è contraddistinto per l’elevato livello dei contributi e per il clima di rispetto che ha caratterizzato il confronto. La FAP ACLI ha scelto la via dell’approfondimento pluralista, esponendo con chiarezza e rigore le ragioni del SÌ e del NO, permettendo a tutte le voci di essere ascoltate senza preconcetti. Una platea attenta e partecipe ha evidenziato l’urgenza di riforme per rendere il sistema giudiziario più efficiente, equo e vicino ai bisogni della società.

Il dibattito ha affrontato i nodi cruciali dei quesiti referendari, analizzando l’impatto che le diverse opzioni di voto potrebbero avere sull’ordinamento italiano. Grazie alla moderazione equilibrata e alla qualità dei relatori, il convegno si è trasformato in un’occasione di crescita democratica per l’intero territorio abruzzese.

La FAP ACLI Abruzzo si è espressa con grande soddisfazione per il successo dell’evento, confermando il proprio impegno nel presidiare i grandi temi del diritto e della coesione sociale, ponendosi come ponte e corpo intermedio tra le istituzioni e i cittadini.