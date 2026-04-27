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Pescara: confronto tra assessore e associazioni di categoria sul commercio, Santilli: “Dati mistificati, la situazione è migliore di quanto si crede”

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Domani alle ore 15, l’assessore alle Attività produttive Gianni Santilli si incontrerà con le associazioni di categoria presso il Comune di Pescara. In vista dell’incontro, Santilli ha voluto commentare e chiarire i dati diffusi riguardo al commercio, sottolineando la necessità di avviare una collaborazione per dare nuovo slancio al settore.

“La mia posizione verso le associazioni di categoria è di apertura totale, con massima predisposizione all’ascolto per valutare insieme il percorso da seguire”, ha dichiarato l’assessore. Santilli ha ribadito che la crisi delle attività tradizionali è mondiale, con una concorrenza spietata da parte del commercio online. Tuttavia, ha sottolineato che i dati diffusi dallo studio di Confcommercio “Città e demografia d’impresa” mostrano che Pescara non si colloca in fondo alla classifica come erroneamente riportato da alcune fonti.

Secondo lo studio, tra il 2012 e il 2025 a Pescara si è registrata una riduzione del 21,4% delle imprese attive nel settore del commercio, ma Santilli ha voluto mettere in luce anche i dati positivi del Comune di Pescara, che ha visto un saldo positivo di 1.852 attività commerciali dal 2019 a gennaio 2026. Questi risultati indicano che il settore è resiliente e in grado di rigenerarsi.

Inoltre, Santilli ha evidenziato che, nonostante la crisi concentrata soprattutto nel periodo 2012-2019, negli ultimi anni si è registrata una buona ripresa, soprattutto post Covid. Il turismo, in particolare, ha registrato numeri strepitosi, con un incremento delle presenze del 174% rispetto al 2019. Questo ha portato benefici anche al commercio locale.

L’assessore ha concluso sottolineando l’importanza del dialogo costruttivo con le associazioni e tutti i commercianti per continuare a sostenere e far crescere il settore. La situazione a Pescara, ha ricordato, è in tendenza positiva rispetto ad altre città e la collaborazione è fondamentale per mantenere questo trend positivo.

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