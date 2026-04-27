Pescara: confronto tra assessore e associazioni di categoria sul commercio, Santilli: “Dati mistificati, la situazione è migliore di quanto si crede”

Domani alle ore 15, l’assessore alle Attività produttive Gianni Santilli si incontrerà con le associazioni di categoria presso il Comune di Pescara. In vista dell’incontro, Santilli ha voluto commentare e chiarire i dati diffusi riguardo al commercio, sottolineando la necessità di avviare una collaborazione per dare nuovo slancio al settore.

“La mia posizione verso le associazioni di categoria è di apertura totale, con massima predisposizione all’ascolto per valutare insieme il percorso da seguire”, ha dichiarato l’assessore. Santilli ha ribadito che la crisi delle attività tradizionali è mondiale, con una concorrenza spietata da parte del commercio online. Tuttavia, ha sottolineato che i dati diffusi dallo studio di Confcommercio “Città e demografia d’impresa” mostrano che Pescara non si colloca in fondo alla classifica come erroneamente riportato da alcune fonti.

Secondo lo studio, tra il 2012 e il 2025 a Pescara si è registrata una riduzione del 21,4% delle imprese attive nel settore del commercio, ma Santilli ha voluto mettere in luce anche i dati positivi del Comune di Pescara, che ha visto un saldo positivo di 1.852 attività commerciali dal 2019 a gennaio 2026. Questi risultati indicano che il settore è resiliente e in grado di rigenerarsi.

Inoltre, Santilli ha evidenziato che, nonostante la crisi concentrata soprattutto nel periodo 2012-2019, negli ultimi anni si è registrata una buona ripresa, soprattutto post Covid. Il turismo, in particolare, ha registrato numeri strepitosi, con un incremento delle presenze del 174% rispetto al 2019. Questo ha portato benefici anche al commercio locale.

L’assessore ha concluso sottolineando l’importanza del dialogo costruttivo con le associazioni e tutti i commercianti per continuare a sostenere e far crescere il settore. La situazione a Pescara, ha ricordato, è in tendenza positiva rispetto ad altre città e la collaborazione è fondamentale per mantenere questo trend positivo.