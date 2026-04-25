Pescara, Consigliere Albore Mascia propone Regolamento sulla rottamazione quinquies in Comune: avviato confronto interno ed esterno per valutare l’adesione.

Il consigliere Luigi Albore Mascia di Pescara Futura ha espresso la sua posizione riguardo alla possibile adesione alla rottamazione quinquies da parte del Comune, auspicando un confronto interno ed esterno all’Amministrazione al fine di valutarne l’opportunità e definire le modalità attraverso un regolamento comunale.

Durante la riunione della commissione Finanze a Palazzo di città, Albore Mascia ha sottolineato l’importanza di mantenere la tenuta del Bilancio comunale, risanato dalla Giunta Masci dopo anni di impegno. L’ex assessore Eugenio Seccia ha già lavorato sull’ipotesi della rottamazione e Albore Mascia ha proposto di riprendere e approfondire questo percorso di analisi.

Albore Mascia ha sottolineato l’importanza di coinvolgere gli uffici comunali, Adriatica Risorse e gli Ordini professionali interessati, come l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Attraverso la rottamazione, i cittadini potrebbero regolarizzare la propria posizione ottenendo benefici come la rateizzazione del debito o l’abbattimento delle somme dovute.

Per l’Amministrazione, la rottamazione potrebbe consentire di incassare una quota degli arretrati, ridurre l’ammontare dei crediti inesigibili e snellire l’attività degli uffici competenti. Albore Mascia ha precisato che si tratta di un incentivo per i cittadini a definire le proprie posizioni e non di una sanatoria.

La discussione in Commissione è stata valutata positivamente e si auspica che l’Amministrazione possa promuovere un ulteriore confronto per valutare l’applicabilità della rottamazione a Pescara. Albore Mascia ha evidenziato che altri centri della regione hanno già adottato questa misura e che sarebbe opportuno approfondire l’analisi per capire in quale direzione muoversi.

In conclusione, il consigliere Albore Mascia si è dichiarato fiducioso che l’Amministrazione city potrà pianificare un percorso di confronto che porterà alla definizione di un regolamento per l’applicazione della rottamazione anche a Pescara.