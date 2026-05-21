Pescara, Consigliere D’Angelo replica a Simona Barba sulle rafia delle palme artificiali: Amministrazione Masci agisce per la sostenibilità ambientale.

Il consigliere Simone D’Angelo ha replicato alle dichiarazioni di Simona Barba riguardo al tema della rafia delle palme artificiali e dei materiali plastici utilizzati negli stabilimenti balneari di Pescara. D’Angelo ha sottolineato come l’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Carlo Masci, abbia affrontato la questione con prontezza, pianificazione e coinvolgimento degli operatori del settore.

Secondo quanto dichiarato da D’Angelo, l’ordinanza dirigenziale pubblicata il 2 dicembre 2025 ha disciplinato il trattamento e la progressiva eliminazione delle rafie plastiche e di altri materiali non eco-compatibili utilizzati negli stabilimenti balneari della città. Questo provvedimento è stato condiviso con i rappresentanti dei balneatori pescaresi, che hanno cooperato attivamente sia sulle modalità che sui tempi previsti per la sostituzione delle strutture e dei materiali.

L’ordinanza prevede divieti riguardanti l’utilizzo di ombrelloni in finta paglia, materiali plastici per pavimenti e parti decorative, palloncini e lanterne cinesi, nastri colorati e coriandoli in plastica, stoviglie in plastica, tra gli altri. Il percorso di adeguamento dovrebbe concludersi entro tre anni dalla stagione balneare 2026.

D’Angelo ha inoltre sottolineato il fatto che Pescara ha ottenuto la Bandiera Blu per il sesto anno consecutivo, dimostrando l’impegno dell’Amministrazione comunale nella salvaguardia dell’ambiente. Il consigliere ha evidenziato il lavoro svolto per rendere la città più sostenibile e moderna, ricevendo l’apprezzamento dei cittadini.

Infine, D’Angelo ha criticato l’opposizione, affermando che è più interessata a denigrare la città anziché supportare le azioni volte al suo sviluppo. Ha sottolineato che l’attuale Amministrazione è la prima a affrontare e risolvere il problema della rafia delle palme artificiali, seguendo le direttive europee per garantire un futuro migliore alle prossime generazioni.