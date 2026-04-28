Pescara, consigliere regionale di FdI presenta il nuovo periodico giovanile “Il Notturno”

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio, ha convocato per domani, mercoledì 29 aprile, alle ore 11.00, nella Sala “Corradino D’Ascanio” del Consiglio regionale a Pescara, la conferenza stampa di presentazione de “Il Notturno”, nuovo periodico bimestrale indipendente ideato e realizzato da un gruppo di giovani pescaresi.

Durante l’incontro saranno illustrati il progetto editoriale, le finalità del periodico e le modalità di distribuzione. La stampa è invitata a partecipare.

L’iniziativa si terrà presso la Sala “Corradino D’Ascanio” del Consiglio regionale d’Abruzzo a Pescara.

Il periodico “Il Notturno” è stato ideato e realizzato da un gruppo di giovani pescaresi e si presenta come un nuovo progetto editoriale bimestrale indipendente.

La conferenza stampa si terrà domani, mercoledì 29 aprile, alle ore 11.00, presso la Sala “Corradino D’Ascanio” del Consiglio regionale a Pescara. Durante l’incontro saranno presentati il progetto editoriale, le finalità del periodico e le modalità di distribuzione.

Gli organizzatori invitano la stampa a partecipare all’evento per conoscere da vicino il nuovo periodico e le idee che lo animano.

La presentazione del periodico giovanile “Il Notturno” si terrà domani, mercoledì 29 aprile, alle ore 11.00, presso la Sala “Corradino D’Ascanio” del Consiglio regionale d’Abruzzo a Pescara.