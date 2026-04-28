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Eventi e Cultura

Pescara, consigliere regionale di FdI presenta il nuovo periodico giovanile “Il Notturno”

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Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio, ha convocato per domani, mercoledì 29 aprile, alle ore 11.00, nella Sala “Corradino D’Ascanio” del Consiglio regionale a Pescara, la conferenza stampa di presentazione de “Il Notturno”, nuovo periodico bimestrale indipendente ideato e realizzato da un gruppo di giovani pescaresi.

Durante l’incontro saranno illustrati il progetto editoriale, le finalità del periodico e le modalità di distribuzione. La stampa è invitata a partecipare.

L’iniziativa si terrà presso la Sala “Corradino D’Ascanio” del Consiglio regionale d’Abruzzo a Pescara.

Il periodico “Il Notturno” è stato ideato e realizzato da un gruppo di giovani pescaresi e si presenta come un nuovo progetto editoriale bimestrale indipendente.

La conferenza stampa si terrà domani, mercoledì 29 aprile, alle ore 11.00, presso la Sala “Corradino D’Ascanio” del Consiglio regionale a Pescara. Durante l’incontro saranno presentati il progetto editoriale, le finalità del periodico e le modalità di distribuzione.

Gli organizzatori invitano la stampa a partecipare all’evento per conoscere da vicino il nuovo periodico e le idee che lo animano.

La presentazione del periodico giovanile “Il Notturno” si terrà domani, mercoledì 29 aprile, alle ore 11.00, presso la Sala “Corradino D’Ascanio” del Consiglio regionale d’Abruzzo a Pescara.

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