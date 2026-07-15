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Eventi e Cultura

Pescara, consigliere Seccia: “Servizio straordinario di pulizia per grandi eventi”

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Il consigliere comunale Eugenio Seccia ha espresso la sua opinione riguardo al concerto di Tommaso Paradiso che si terrà a Pescara, definendolo come “una straordinaria occasione di promozione per la città” che richiamerà migliaia di persone nel cuore della città. Tuttavia, Seccia ha sottolineato l’importanza di garantire un servizio straordinario di pulizia lungo Corso Umberto e nelle aree interessate dal maggiore afflusso di pubblico, evidenziando l’importanza del decoro urbano durante eventi di tale portata.

Il consigliere ha fatto riferimento all’esperienza passata del concerto di Radio Kiss Kiss, dove lo spettacolo è stato offuscato da immagini di cestini traboccanti e rifiuti accumulati lungo le strade. A suo parere, l’immagine di una città passa anche attraverso dettagli come la pulizia delle strade durante eventi di grande richiamo. Pertanto, Seccia ha suggerito che una parte delle risorse economiche destinate all’organizzazione di eventi di questo genere venga utilizzata per garantire servizi di decoro urbano, senza gravare sul contratto ordinario del servizio di igiene urbana.

Secondo Seccia, gli eventi sono un investimento per Pescara e per la sua immagine, pertanto è importante garantire una città pulita, ordinata e accogliente sia per i cittadini che per i visitatori. L’appello all’Amministrazione comunale, in particolare all’Assessore al Turismo, è stato lanciato con l’intento di sensibilizzare sul tema e assicurare che durante il concerto di Tommaso Paradiso venga garantito il massimo decoro urbano.

La data prevista per il concerto è il 15 luglio 2026 e resta da attendere ulteriori sviluppi riguardo alle misure che saranno adottate per garantire la pulizia delle strade durante l’evento che attirerà migliaia di persone nel cuore di Pescara.

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