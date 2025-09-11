- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Settembre 11, 2025
Attualità

Pescara, Consiglio Adunanza Straordinaria 16 settembre

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Si comunica che il giorno martedì 16 settembre 2025 alle ore 15,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara è convocata una seduta del Consiglio comunale in “Adunanza Straordinaria” in forma aperta per discutere e deliberare sull’ordine del giorno “Revoca del finanziamento ministeriale per la realizzazione di un nuovo canile, prospettive alternative per la risoluzione delle emergenze sul territorio”.Le richieste degli interessati a partecipare, con intervento, all’adunanza del Consiglio, devono essere presentate attraverso le associazioni competenti, che fungono da rappresentanti ufficiali delle istanze collettive, dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio all’indirizzo di posta elettronica presidente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. consiglio@comune – si apprende dalla nota stampa. pescara – viene evidenziato sul sito web. it.Il termine per la presentazione di eventuali interventi esterni è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente, 15 settembre 2025. 

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Pescara. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it

 

