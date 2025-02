Pescara, Consiglio comunale del 13 Febbraio 2025 ore 14:30 in “Adunanza Straordinaria” in forma aperta

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Si comunica che il giorno giovedì 13 febbraio 2025 alle ore 14,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara è convocata una seduta del Consiglio comunale in “Adunanza Straordinaria” in forma aperta per discutere e deliberare sull’ordine del giorno “Ambiente SpA”.Le richieste degli interessati a partecipare, con intervento, all’adunanza del Consiglio, devono essere presentate attraverso le associazioni competenti, che fungono da rappresentanti ufficiali delle istanze collettive, dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio all’indirizzo di posta elettronica presidente – si apprende dalla nota stampa. consiglio@comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. pescara – viene evidenziato sul sito web. it.Il termine per la presentazione di eventuali interventi esterni è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente, 12 febbraio 2025.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Pescara e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it