Pescara, Consiglio regionale unanime per onorificenza a poliziotti abruzzesi feriti a Torino

Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha approvato all’unanimità la risoluzione presentata dal consigliere di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, volta a richiedere il conferimento di un’onorificenza al merito ai due agenti della Polizia di Stato, Alessandro Calista e Francesco Roselli, feriti durante i recenti disordini avvenuti a Torino.

Verrecchia ha dichiarato che durante le operazioni di ordine pubblico caratterizzate da tensione e episodi di violenza, i due poliziotti abruzzesi hanno operato con grande senso del dovere, professionalità e coraggio, contribuendo a contenere una situazione ad alto rischio per cittadini e operatori. Il comportamento dei due agenti viene descritto come un esempio di dedizione alle istituzioni e ai valori democratici.

Il Consiglio regionale impegna il Presidente della Giunta a rappresentare formalmente al Ministro dell’Interno la volontà dell’Abruzzo di vedere riconosciuto l’impegno dei due agenti attraverso un atto ufficiale, come segno di gratitudine e vicinanza alle forze dell’ordine che ogni giorno lavorano per garantire legalità e sicurezza.

Verrecchia ha sottolineato l’importanza di riconoscere il sacrificio e l’impegno di Calista e Roselli attraverso un atto istituzionale appropriato. La risoluzione approvata dal Consiglio regionale esprime rispetto e riconoscenza verso coloro che, a rischio della propria incolumità, tutelano l’ordine democratico e la sicurezza dei cittadini.

La richiesta di conferire un’onorificenza ai due agenti abruzzesi è stata accolta all’unanimità dai consiglieri presenti, sottolineando l’importanza di rendere omaggio a coloro che mettono a rischio la propria vita per garantire la sicurezza della comunità.

L’ufficio stampa ha comunicato che la decisione è stata presa il 17 febbraio 2026, a Pescara, andando a dimostrare il supporto e il riconoscimento dell’Abruzzo nei confronti dei due agenti della Polizia di Stato.