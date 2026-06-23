Pescara, Consulta dei Giovani: presentato testo condiviso alle istituzioni, approvazione in vista.

Si è tenuta stamattina una nuova seduta della I Commissione Consiliare Permanente (Statuto, Regolamenti e Nuovo Comune) del Comune di Pescara, dedicata all’audizione dei rappresentanti delle organizzazioni giovanili cittadine in merito alla proposta di istituzione della Consulta dei Giovani di Pescara.

I delegati delle varie sigle giovanili hanno presentato alla Commissione un testo coordinato frutto del lavoro svolto autonomamente nelle scorse settimane, che integra la proposta originaria con le modifiche concordate tra tutte le organizzazioni partecipanti. Questo risultato è stato accolto con favore dalla Commissione, che ha riconosciuto nel documento la testimonianza di un confronto serio e costruttivo condotto con piena autonomia dai giovani protagonisti della politica cittadina.

Il testo, elaborato durante il tavolo di confronto tra le organizzazioni giovanili, sarà ora trasmesso all’Ufficio Politiche Giovanili del Comune per gli adempimenti necessari all’avvio dell’iter formale di approvazione. Ciò includerà la predisposizione della proposta di delibera, l’esame di merito in Commissione e la discussione e il voto in Aula.

Durante questo passaggio, la Commissione e gli uffici dovranno definire alcuni aspetti tecnici del nuovo modello, come ad esempio le modalità di elezione a suffragio universale giovanile, la durata del mandato della Consulta, il finanziamento dell’organismo e i pareri che la Consulta sarà chiamata a rendere agli organi comunali.

Alla seduta hanno partecipato anche i rappresentanti delle organizzazioni giovanili: Gioventù Nazionale, Network Giovani, Giovani Democratici, Forza Italia Giovani, Lega Giovani e Unione Giovani di Sinistra.

“Oggi i giovani ci hanno consegnato molto più di un testo: ci hanno consegnato la prova che la partecipazione, quando le si dà fiducia e tempo, sa organizzarsi, confrontarsi e trovare sintesi”, ha dichiarato il Vice Presidente della Commissione, Marco Presutti. “Da qui in avanti il lavoro passa agli uffici e poi torna in Commissione e in Aula, ma il cuore del progetto resta quello scritto insieme in queste settimane. Il nostro compito ora è accompagnare questo percorso con la stessa serietà e lo stesso rispetto che le organizzazioni giovanili hanno dimostrato fino a oggi”.

Il percorso per l’istituzione della Consulta dei Giovani a Pescara continua quindi con il supporto e l’impegno delle varie parti coinvolte, per garantire un risultato che rispecchi le esigenze e le proposte dei giovani della città.