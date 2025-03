Pescara, Contributo amministrativo richieste di certificati e di estratti di stato civile formati da oltre un secolo

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:Si informa che con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 25 febbraio 2025 è stato istituito il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati e di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tutte le informazioni sono disponibili nell’avviso in allegato – recita il testo pubblicato online.

