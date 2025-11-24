- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Novembre 24, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeCronacaPescara, controlli a tappeto dei Carabinieri: 2 arresti e 2 denunce tra...
Cronaca

Pescara, controlli a tappeto dei Carabinieri: 2 arresti e 2 denunce tra città e provincia

- Spazio Pubblicitario 02 -

Prosegue costante l’attività di prevenzione posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pescara. Predisposti specifici servizi perlustrativi a largo raggio al fine di arginare i reati contro la persona ed il patrimonio.

Il dispositivo messo in campo dal Comando Provinciale che ha visto coinvolte il Nucleo Operativo e Radiomobile di Penne, delle Stazioni di Pescara Scalo, Cepagatti e Collecorvino, ha coinvolto più pattuglie e si è articolato in diversi posti di controllo, perquisizioni e verifiche su strada.

Nel corso dell’attività, che proseguirà anche nei prossimi giorni, sono state tratte in arresto 2 persone ed altre 2 deferite in stato di libertà. In particolare:

  • In Pescara:
  • I Carabinieri della locale Stazione Scalo hanno rintracciato e ristretto presso la locale Casa Circondariale un 65enne residente in Pescara, poiché colpito da provvedimento detentivo dovendo espiare una pena di anni 7 e mesi 9 di reclusione per reati in violazione della legge sulle sostanze stupefacenti e reiterate evasioni;
  • In Collecorvino:
  • I Carabinieri della locale Stazione hanno rintracciato e ristretto presso la locale Casa Circondariale un 25enne residente in Montesilvano, poiché colpito da provvedimento cautelare per reiterate evasioni ed inosservanza degli obblighi afferenti alla detenzione domiciliare e cui era sottoposto in precedenza;
  • In Penne:
  • I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno denunciato in stato di libertà all’ Autorità Giudiziaria un 48enne del luogo, con l’accusa di guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’uso di sostanze alcoliche.
  • In Cepagatti:

I Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un 26enne del posto, con l’accusa di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per la guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti. Il predetto, dalle verifiche preliminari è risultato positivo ai test antidroga; invitato formalmente ha però rifiutato di sottoporsi agli accertamenti clinici previsti dalla normativa per verificare la sua effettiva condizione psicofisica. Un diniego che, di fatto, costituisce già reato, comportando le stesse conseguenze dell’accertamento positivo. I militari hanno proceduto al ritiro immediato della patente di guida. La sua posizione ora è al vaglio della Procura della Repubblica, che nei prossimi giorni valuterà eventuali ulteriori provvedimenti.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it