mercoledì, Novembre 12, 2025
Pescara, controlli della Polizia: sequestrati oltre 300 grammi di marijuana

Pescara – Prosegue l’attività della Polizia di Stato contro lo spaccio di stupefacenti, nell’ambito dei servizi disposti dal Questore Carlo Solimene. Nel pomeriggio di domenica, durante posti di controllo nelle aree centrali, gli equipaggi impegnati nella prevenzione hanno identificato diverse persone e verificato numerosi veicoli.

Nel corso degli accertamenti, l’atteggiamento nervoso di un giovane ha indotto gli agenti della Volante a procedere a riscontri più approfonditi. Poco distante, il personale ha rinvenuto a terra una busta in cellophane contenente sei involucri di marijuana, per un peso complessivo superiore a 300 grammi, già confezionati e pronti per la cessione.

La sostanza è stata sequestrata a carico di ignoti. L’intervento si inserisce nell’implementazione dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati in materia di stupefacenti.

