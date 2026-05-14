Pescara: Convegno al Aurum contro la violenza giovanile con la partecipazione delle scuole

Il Rotary Club Pescara, il Rotary Club Pescara Nord e il Rotary Club L’Aquila presenteranno il convegno “Progetto contro la violenza giovanile: esperienze sul campo, criticità e prospettive” presso l’Aurum di Pescara il 16 maggio 2026. L’evento coinvolgerà le scuole e sarà un momento importante per affrontare il fenomeno della violenza giovanile.

Secondo gli organizzatori, la violenza tra i giovani è una sfida che va affrontata con educazione e presenza costante. Il Rotary ha promosso numerose iniziative coinvolgendo il mondo della scuola e diverse professionalità, con l’obiettivo di responsabilizzare i ragazzi e promuovere il valore dell’empatia.

Il programma della giornata prevede una serie di interventi e dibattiti, tra cui una lezione sull’azione della Polizia di Stato contro il cyberbullismo, la presentazione dei risultati di questionari sul tema della legalità nelle scuole del Nord Italia e un focus sulle iniziative intraprese dagli Uffici Scolastici Regionali per contrastare la violenza giovanile.

L’evento si concluderà con un momento dedicato alle studentesse e agli studenti presenti, insieme ai loro insegnanti. Sarà presente anche l’Associazione Crox per la riscoperta dei valori, in memoria di Christopher, un ragazzo ucciso a Pescara. Un’occasione importante per riflettere e sensibilizzare sulla questione della violenza giovanile.

Alessandra Renzetti, giornalista Tel. 366.3545040.