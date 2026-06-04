Pescara: Convegno “Identità Ferite” sull’educazione dei giovani e il disagio, organizzato dall’USIF Abruzzo

A Pescara si è tenuto il convegno “Identità Ferite”, un importante momento di confronto su giovani, disagio e responsabilità educativa. L’evento è stato organizzato dall’USIF Abruzzo, l’associazione sindacale militare rappresentativa del personale della Guardia di Finanza.

Il convegno ha rappresentato un’opportunità per riflettere sulle tematiche legate all’identità dei giovani e al loro disagio, mettendo in evidenza l’importanza della responsabilità educativa nella loro crescita e formazione.

“Identità Ferite” ha visto la partecipazione di esperti del settore, che hanno contribuito con i loro interventi a stimolare il dibattito e a offrire spunti di riflessione su come affrontare le sfide legate alla formazione dei giovani.

Durante l’incontro sono stati affrontati temi cruciali come il disagio giovanile, la ricerca di un’identità autentica e la responsabilità delle istituzioni e della società nel garantire un percorso di crescita sano e positivo per le nuove generazioni.

L’USIF Abruzzo, grazie al suo impegno e alla sua presenza strutturata sul territorio, si conferma come un punto di riferimento per il personale della Guardia di Finanza, garantendo la difesa delle condizioni di lavoro e la tutela dei diritti dei finanzieri.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.usif.it o contattare direttamente l’associazione tramite i recapiti forniti nel comunicato.

Il convegno “Identità Ferite” si è dunque rivelato un importante momento di confronto e di approfondimento su tematiche cruciali legate alla formazione dei giovani e alla responsabilità educativa, evidenziando l’importanza di un dialogo costante e costruttivo tra le istituzioni e la società per garantire un futuro sereno e positivo alle nuove generazioni.