Pescara, convegno “Riforma della giustizia – Le ragioni del Sì” all’Auditorium Petruzzi domani sera

Si terrà domani, presso l’auditorium Petruzzi di Pescara, l’incontro pubblico intitolato “Riforma della giustizia – Le ragioni del Sì”. L’appuntamento, in programma per le 19.30, è organizzato dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luca De Renzis, che sarà il primo a prendere la parola durante l’evento.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Pescara Carlo Masci e dei parlamentari abruzzesi Guerino Testa ed Etelwardo Sigismondi, interverranno il sindaco di L’Aquila Pierluigi Biondi, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e Antonio Di Pietro, già magistrato e ministro della Repubblica, che rappresenterà uno dei momenti più attesi dell’evento per il suo contributo di competenza ed esperienza al dibattito sulla riforma della giustizia.

Il convegno sarà moderato da Luca Telese, direttore del quotidiano Il Centro. De Renzis ha dichiarato che l’obiettivo dell’incontro è quello di offrire ai cittadini un’occasione di approfondimento su un tema complesso come la riforma della giustizia. “La presenza di figure istituzionali e di un protagonista della storia giudiziaria italiana come Antonio Di Pietro arricchisce il confronto e permette di affrontare l’argomento con competenze diverse e complementari. È un momento di servizio pubblico, pensato per informare e favorire una discussione consapevole”, ha concluso De Renzis.

La stampa è invitata a partecipare all’evento che si terrà domani a Pescara, con inizio alle 19.30.