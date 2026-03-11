Pescara: Convegno Uil Abruzzo su salute e sicurezza sul lavoro all’Università d’Annunzio

Domani, presso l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Pescara, si terrà il convegno dal titolo “Salute e sicurezza sul lavoro: quali spazi per la contrattazione collettiva”, promosso da Uil Abruzzo. L’evento si concentra sull’importanza della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonostante il sistema normativo avanzato in Europa.

Nel 2025 in Abruzzo si sono registrati 12.033 infortuni sul lavoro, di cui 19 mortali. I settori più colpiti sono l’industria manifatturiera, l’edilizia, la sanità e l’assistenza sociale e l’agricoltura. Le denunce di malattie professionali sono aumentate del 18,63% rispetto al 2024, raggiungendo quota 8.700 nel corso del 2025.

Michele Lombardo, segretario generale Uil Abruzzo, sottolinea: “La sicurezza sul lavoro non può essere considerata soltanto un obbligo normativo ma deve diventare sempre più un elemento centrale dell’organizzazione del lavoro. La contrattazione collettiva può svolgere un ruolo fondamentale nel rafforzare la prevenzione e diffondere la cultura della sicurezza”.

Il convegno analizzerà il ruolo della contrattazione collettiva nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e favorirà una maggiore partecipazione dei lavoratori. La relazione introduttiva sarà tenuta dal professor Paolo Pascucci, esperto di sicurezza sul lavoro, seguita dagli interventi di rappresentanti delle istituzioni e del sistema della prevenzione.

L’evento, organizzato con la collaborazione della Scuola delle Scienze economiche, aziendali,