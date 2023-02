Pescara, Convocazione della prima assemblea della Consulta di settore

- Advertisement -

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:

Il Presidente del Consiglio comunale, all’esito dell’attività istruttoria finalizzata alla verifica dei requisiti ed alla definizione della consulta di appartenenza delle Forme Associative iscritte all’Albo comunale, ha convocato la prima assemblea delle Consulte di settore presso la Sala consiliare per procedere all’ elezione del Presidente e del Direttivo delle singole Consulte, come da calendario:Consulta di settore n. 1 “Sociale e Sanità” mercoledì 1 Marzo 2023 alle ore 15:30 in prima convocazione ed alle ore 16:00 in seconda convocazione;Consulta di settore n. 2 “Ambiente e tutela Mondo Animale” mercoledì 1 Marzo 2023 alle ore 17:00 in prima convocazione ed alle ore 17:30 in seconda convocazione;Consulta di settore n. 3 “Cultura e Turismo” martedì 7 Marzo 2023 alle ore 15:30 in prima convocazione ed alle ore 16:00 in seconda convocazione;Consulta di settore n. 4 “Sport e Tempo Libero” mercoledì 7 Marzo 2023 alle ore 17:00 in prima convocazione ed alle ore 17:30 in seconda convocazione – si apprende dalla nota stampa.

