Pescara, Convocazione seduta pubblica per apertura offerte economiche per il 09/05/2022 ore 13

Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione

di operatori economici interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing a flusso libero con

biciclette elettriche e monopattini elettrici sul territorio del Comune di Pescara –

COMUNICAZIONE SEDUTA PUBBLICA DEL 26/04/2022 per esame documentazione

integrativa soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016.

