Pescara, Coppa Nazionale di Judo CSEN 2026: mille atleti da tutta Italia al Palazzetto Giovanni Paolo II

Il prossimo fine settimana, il 16 e 17 maggio 2026, Pescara sarà la cornice di un importante evento sportivo nazionale: la Coppa Nazionale di Judo CSEN 2026, che si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport “Giovanni Paolo II”. L’evento è organizzato dal Settore Nazionale Judo CSEN, con il coinvolgimento del Comitato Abruzzo e del Comitato Provinciale di Roma, con il supporto del Comune di Pescara.

La competizione vedrà la partecipazione di oltre mille atleti provenienti da varie società sportive italiane, accompagnati da tecnici, dirigenti e famiglie. Le categorie coinvolte spazieranno dalle fasce d’età più giovani a quelle più mature. Inoltre, è prevista la presenza del Grand Prix FISPIC, dedicato agli atleti tesserati alla Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento si terrà domani, mercoledì 13 maggio, alle ore 10:00, presso la Sala Giunta del Comune. Tra i partecipanti all’incontro figura l’assessore allo Sport Patrizia Martelli, insieme a Ugo Salines, vicepresidente nazionale CSEN e presidente regionale CSEN Abruzzo, il maestro Giovanni Innamorati, coordinatore regionale CSEN Abruzzo Judo, e il maestro Agostino Toppi, coordinatore regionale CSEN Abruzzo arti marziali e sociale. La stampa è invitata a partecipare.

Si prospetta quindi un weekend di grande spettacolo e competizione per gli amanti del judo, con Pescara pronta ad accogliere atleti provenienti da ogni parte d’Italia per una manifestazione di alto livello.