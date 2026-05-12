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Politica

Pescara, Cordoglio di Guerino Testa per la scomparsa della madre del consigliere Prospero

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La notizia della scomparsa della madre del consigliere regionale Francesco Prospero ha generato profondo cordoglio nell’ambiente politico abruzzese. A esprimere le condoglianze è stato il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa.

“Con profonda partecipazione al dolore, rivolgo le mie più sentite condoglianze al consigliere regionale, Francesco Prospero, per la perdita della sua amata mamma. In un momento così delicato, esprimo a lui e ai suoi cari la mia vicinanza e un pensiero di sincero affetto. Possa la forza dei ricordi familiari accompagnarlo e sostenerlo in questi giorni di grande tristezza”, ha dichiarato Testa.

La notizia ha scosso la comunità politica abruzzese, che si è stretta intorno al consigliere regionale in questo momento di dolore. La perdita della madre di Prospero rappresenta un momento difficile per lui e per i suoi cari, che ora possono contare sul sostegno e sull’affetto delle persone vicine.

La redazione di AbruzzoNews24 si unisce al cordoglio per la scomparsa della mamma del consigliere Prospero, augurando a lui e alla sua famiglia tutto il coraggio necessario per affrontare questo momento di grande tristezza.

La scomparsa della madre del consigliere Francesco Prospero rappresenta un vuoto immenso per la sua famiglia e per la politica abruzzese, che perde una figura di grande valore umano. La comunità regionale si stringe attorno alla famiglia Prospero in questo momento di lutto e di sofferenza.

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