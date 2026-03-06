Pescara, Corsi di Tecniche Operative per la Polizia Locale: sinergia con i Carabinieri per una maggiore sicurezza sul territorio

Nelle giornate del 2 e 3 marzo u.s., si è tenuto il primo seminario informativo di Tecniche Professionali organizzato dal Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” e rivolto agli agenti della Polizia Locale di Pescara. L’obiettivo del corso era condividere le modalità di intervento adottate dall’Arma nelle attività di controllo stradale e nei contesti operativi più delicati e complessi, al fine di armonizzare le rispettive procedure operative e favorire una maggiore sinergia tra gli operatori sul territorio.

Gli incontri si sono svolti presso la Caserma “Rebeggiani” di Chieti, con la partecipazione di 20 agenti della Polizia Locale, di cui 6 donne. Durante il corso, il personale specializzato dell’Arma ha tenuto dimostrazioni pratiche e sessioni di approfondimento teorico, focalizzate sia sugli ottimali indirizzi di impiego degli operatori della Polizia Locale, esposti nel servizio quotidiano anche a situazioni di rischio elevato, sia sull’esecuzione di tecniche di difesa personale basiche, tattiche operative e tecniche di ammanettamento.

In particolare, i corsi si sono concentrati sulla gestione dello stress da evento critico, indice d’azione e analisi di casi reali, al fine di migliorare la risposta degli operatori in strada in un adeguato contesto di sicurezza. L’obiettivo principale era, quindi, quello di rafforzare le competenze e le abilità degli agenti della Polizia Locale per affrontare al meglio le situazioni operative più complesse.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Pescara ha sottolineato l’importanza di questo tipo di formazione per garantire la sicurezza dei cittadini e l’efficacia delle operazioni sul territorio. Le lezioni pratiche e teoriche hanno permesso agli agenti di acquisire nuove competenze e di confrontarsi con situazioni reali, al fine di essere pronti ad affrontare qualsiasi situazione.

Il corso si è concluso il 3 marzo, con la partecipazione attiva e interessata degli agenti della Polizia Locale. Il Comando Provinciale Carabinieri di Pescara ha ringraziato tutti i partecipanti per l’impegno dimostrato e ha espresso la volontà di organizzare ulteriori corsi di formazione per migliorare sempre di più la preparazione degli operatori sul territorio.