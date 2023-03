Pescara, Corso di formazione Verso un sistema Integrato 0/6: approcci, pratiche, curricolo verticale e orizzontale, ricerca-azione e tecniche innovative – Prima Unità “Il curricolo”

- Advertisement -

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Il Comune di Pescara, in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della Provincia di Pescara, in linea con quanto previsto dalle Linee di indirizzo delle attività formative per il sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 della Regione Abruzzo (D.G.R. 270/21) e con quanto emerso nella fase di rilevazione dei bisogni formativi effettuata nel mese di giugno 2022, ha provveduto all’attivazione del corso di formazione congiunta degli educatori dei servizi educativi e dei docenti delle scuole dell’infanzia statali e paritarie “Verso un sistema Integrato 0/6: approcci, pratiche, curricolo verticale e orizzontale, ricerca-azione e tecniche innovative”.Le iscrizioni all’Unità formativa “Il curricolo”, primo segmento del corso di formazione congiunta, sono possibili a partire dal 20 marzo 2023 utilizzando la procedura telematica appositamente predisposta e raggiungibile al seguente link: Procedura di iscrizione L’accesso alla piattaforma telematica dedicata potrà avvenire previa autenticazione con identità digitale SPID o in alternativa con carta d’identità elettronica CIE o Tessera Sanitaria TS-CSN. Sarà possibile iscriversi entro e non oltre le ore 17:00 del 30/03/2023. Si precisa che l’iscrizione all’unità formativa è gratuita – si legge sul sito web ufficiale.

