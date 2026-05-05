Pescara: Cristian Orta nominato delegato per il monitoraggio dei rifiuti e delle attrezzature ludiche

Il sindaco Carlo Masci ha conferito due importanti deleghe al consigliere comunale Cristian Orta, già assessore all’Ambiente nella precedente consiliatura, con il Decreto Sindacale n. 30 del 5 maggio 2026.

Le deleghe conferite riguardano il monitoraggio, la gestione e l’implementazione delle attività di controllo in relazione al corretto conferimento dei rifiuti e al contrasto dell’abbandono su suolo pubblico di rifiuti e materiali ingombranti. Inoltre, Orta si occuperà anche del monitoraggio, della gestione e dell’implementazione delle attrezzature ludiche nei parchi cittadini.

Il sindaco Carlo Masci ha dichiarato: “Con questo provvedimento proseguiamo in maniera coerente un percorso amministrativo già avviato nella scorsa consiliatura con Cristian Orta, valorizzando competenze ed esperienza maturate sul campo. Le deleghe affidategli rispondono a due priorità per la città: il decoro urbano e la qualità degli spazi pubblici, in particolare dei parchi.”

Il consigliere delegato Cristian Orta ha espresso il suo senso di responsabilità e la continuità con il lavoro svolto negli anni passati, affermando: “Il contrasto all’abbandono dei rifiuti e il rafforzamento delle attività di controllo restano una sfida centrale per migliorare la vivibilità e il rispetto degli spazi comuni. Allo stesso modo, continueremo a investire sulla qualità e sulla sicurezza delle attrezzature ludiche nei parchi cittadini, per garantire ambienti sempre più curati, inclusivi e accessibili. Ringrazio il sindaco per la fiducia rinnovata: lavorerò con impegno per dare continuità e concretezza a questi obiettivi”.