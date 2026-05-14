Pescara, criticità al pronto soccorso e blocco operatorio: servono trasparenza e interventi immediati

Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha espresso preoccupazione per le criticità che interessano il pronto soccorso e il blocco operatorio dell’ASL di Pescara, sottolineando la necessità di interventi immediati e maggiore trasparenza da parte dell’ente sanitario.

Le recenti risposte ricevute dal direttore sanitario della ASL Pescara, dottor Di Luzio, hanno confermato le segnalazioni fatte da Di Marco in Commissione, riguardanti problemi che non possono essere considerati episodi isolati. In particolare, la sospensione temporanea delle attività del blocco operatorio sarebbe stata causata da un guasto tecnico all’impianto di regolazione della temperatura delle sale operatorie, situazione che si era già verificata nel mese di febbraio.

Di Marco ha sottolineato l’importanza di garantire i massimi standard di sicurezza e continuità operativa in un presidio sanitario così delicato, dove la funzionalità dei servizi non può essere condizionata da criticità che si ripetono nel tempo. Il consigliere regionale ha evidenziato la necessità di verifiche puntuali e interventi risolutivi per assicurare che medici e operatori sanitari possano lavorare nelle migliori condizioni possibili, garantendo così il diritto alla cura dei cittadini come priorità assoluta del sistema sanitario pubblico.

La nota, rilasciata il 14 maggio 2026, sottolinea la preoccupazione di Di Marco di fronte a una situazione che richiede interventi immediati e attenzione costante da parte delle autorità competenti.