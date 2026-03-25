Pescara, criticità nella Protezione Civile: mancanza di personale mette a rischio la sicurezza del territorio

L’Agenzia di Protezione Civile rischia di restare senza personale a causa del mancato finanziamento del piano delle assunzioni, con possibili criticità operative che potrebbero compromettere la sicurezza del territorio.

Il Segretario Generale Fp Cgil Abruzzo Molise, Luca Fusari, ha richiesto un’audizione al Presidente della Commissione Vigilanza del Consiglio regionale, Sandro Mariani, per affrontare la situazione di emergenza. Il Piano dei fabbisogni del personale dell’Agenzia ha evidenziato una contrazione del 42% rispetto alla consistenza registrata al 31 dicembre 2024, principalmente a causa del mancato reintegro di 21 unità nei ruoli della Giunta regionale.

Le carenze di personale incidono su settori cruciali come la Sala Operativa Regionale e il Centro Funzionale d’Abruzzo, mettendo a rischio la gestione del Piano Antincendio Boschivo 2026 e la capacità di risposta a eventi calamitosi reali. Nonostante la consapevolezza del problema da parte dell’Agenzia, il piano assunzionale predisposto non è stato ancora finanziato dalla Giunta Regionale.

Luca Fusari si è dichiarato preoccupato per la mancanza di interventi da parte del Presidente Marsilio e degli uffici della Regione, che sembrano bloccare le nuove assunzioni nonostante l’importanza della sicurezza dei cittadini abruzzesi. La questione verrà discussa in Commissione Vigilanza per evidenziare le difficoltà e responsabilità legate alla situazione.

È evidente che la situazione attuale mette a rischio la capacità dell’Agenzia di svolgere appieno le proprie funzioni, compromettendo la sicurezza del territorio e dei cittadini abruzzesi. Sono necessari interventi tempestivi per garantire un efficiente funzionamento dell’Agenzia di Protezione Civile e la protezione del territorio regionale.