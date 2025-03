Pescara, Criticità per il giorno 02 marzo 2025

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che per la giornata di DOMANI, DOMENICA 02 MARZO 2025, previsto CRITICITÀ ORDINARIA/ALLERTA GIALLA per RISCHIO IDROGEOLOGICO TEMPORALI su Abru-A Abru-C. Si invitano i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi.https://allarmeteo – aggiunge testualmente l’articolo online. regione – si apprende dalla nota stampa. abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. it/segnalazioni/12830/criticita-per-il-giorno-02-marzo-2025

