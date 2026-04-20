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Viabilità e Trasporti

Pescara: criticità sulla SP 64, il Comitato ringrazia De Luca ma chiede risposte sul cantiere e la nuova rotatoria

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Il Comitato SP 64 ringrazia il neo Presidente della Provincia di Pescara Giorgio De Luca e il suo entourage per l’incontro dello scorso giovedì 16 aprile. I lavori sulla SP 64, in prossimità dell’ingresso al paese, termineranno una manciata di giorni prima del passaggio del Giro d’Italia. Tuttavia, un imprevisto di qualsiasi natura potrebbe far slittare tale termine, portando la carovana rosa a transitare in mondovisione nel bel mezzo di un cantiere.

Il Comitato SP 64 è nato a seguito di una frana avvenuta la notte tra il 25 e il 26 dicembre 2024, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la messa in sicurezza della strada provinciale che collega Abbateggio e la Maielletta. Da allora, il Comitato ha continuato a sollecitare le amministrazioni preposte ad affrontare le criticità presenti lungo l’intero tratto di strada.

Secondo quanto emerso, la Provincia di Pescara, anziché intervenire sulle criticità della SP 64, si sarebbe dedicata ad altre strade, tralasciando quelle di propria competenza. Su Via Roma e sulla nuova rotatoria non è previsto alcun intervento riparatore significativo, ma solamente qualche riparazione dell’asfalto.

Il Comitato ha quindi chiesto al Sindaco di Roccamorice, Alessandro D’Ascanio, di convocare un’assemblea pubblica per affrontare una serie di domande riguardanti la progettazione della rotatoria e il taglio degli alberi, tra cui la mancanza di ripiantumazione e il destino del monumento all’Emigrante collocato al centro della rotatoria.

L’incontro tra il Comitato SP 64 e il Presidente della Provincia di Pescara ha permesso di affrontare le questioni legate alla SP 64, con particolare attenzione ai lavori in corso nell’area dell’ingresso al centro abitato. L’obiettivo è completare gli interventi prima del passaggio del Giro d’Italia e di proseguire con interventi mirati lungo tutta la tratta per garantire maggiore sicurezza e fruibilità della strada provinciale.

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