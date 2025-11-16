Pescara, crolla il controsoffitto: mamma e bimba di 3 anni in ospedale

PESCARA – Intervento tempestivo nel primo pomeriggio per il crollo del controsoffitto in un’abitazione, che ha coinvolto una giovane mamma e la figlia di 3 anni. La dinamica iniziale non consentiva di valutarne subito l’entità, per questo sono state inviate due ambulanze e un’automedica.

Grazie all’azione coordinata del 118 della Asl di Pescara, delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco, le due persone sono state assistite rapidamente e trasportate in ospedale. Secondo quanto riferito, si trovano in buone condizioni.

Il Direttore generale della Asl di Pescara, Vero Michitelli, ha espresso un ringraziamento agli operatori intervenuti: «Professionalità e prontezza al servizio della cittadinanza: grazie a tutti coloro che sono intervenuti».