Pescara, Cultura al Sole, arte e lettura in 25 lidi balneari

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Oltre 50 eventi, 100 tra artisti, autori ed operatori culturali animeranno circa 25 stabilimenti balneari del litorale pescarese, nel periodo compreso tra il 13 luglio e il 12 settembre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con queste premesse si svolgerà la rassegna Cultura al Sole, fortemente voluta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara Maria Rita Carota – L’obiettivo è quello di portare cultura in riva al mare, con eventi, appuntamenti musicali e artistici, presentazione di libri, teatro ed iniziative che spesso trovano spazio al di fuori del contesto spiaggia – viene evidenziato sul sito web. Le attività sono coordinate da ENDAS Abruzzo APS, in collaborazione e sinergia con tantissime realtà dell’associazionismo pescarese, in particolare con l’associazione Formart. “CULTURA AL SOLE” è una iniziativa dell’Assessorato alla cultura del Comune di Pescara in collaborazione con la Rete civica “Pescara legge” per la promozione di attività culturali durante la stagione estiva – L’Amministrazione promuove le sue politiche culturali attuando iniziative capaci di raggiungere i suoi cittadini nei luoghi tipici della loro quotidianità, andando incontro ai loro tempi e alle loro esigenze – si apprende dalla nota stampa. Nella realizzazione di azioni di welfare culturale risulta fondamentale la collaborazione costante con gli organismi del Terzo settore che conoscono in maniera approfondita le esigenze culturali del territorio – recita il testo pubblicato online. . Alla conferenza stampa di questa mattina hanno preso parte il presidente di ENDAS Abruzzo Simone D’Angelo, ideatore del progetto, e la presidente di Formart Marcella Campilii, che già da anni ha dato vita a diverse iniziative, in particolare l’apertura di alcune librerie negli stabilimenti balneari, dando così la possibilità di poterne usufruire in spiaggia e poi restituirli – precisa la nota online. Per l’Ufficio Cultura del Comune è intervenuta Daniela Luciani – precisa la nota online. La presidente della Commissione Politiche sociali del Comune, Maria Luigia Montopolino, ha sottolineato . Come si ricorderà già dal 2016 il Comune di Pescara aveva deliberato di creare un gruppo locale di promozione del libro e della lettura, denominato Rete permanente per la promozione del libro e della lettura “Pescara Legge”, con la finalità di incrementare gli indici di lettura tra i cittadini pescaresi, coinvolgendo vari soggetti, persone fisiche o giuridiche con comprovata competenza ed esperienza in materia e con particolare riguardo ad associazioni, biblioteche, istituti scolastici, fondazioni, librerie, case editrici, soggetti editoriali ed altri similari – Pescara ha ottenuto la qualifica di “Città che legge” da parte del Cepell – Centro per il Libro e la Lettura del MIC e si è altresì impegnata a promuovere la lettura con continuità attraverso la stipula del rinnovato “Patto di Pescara per la lettura”, che ha determinato un forte incremento di adesioni, tanto che ad oggi se ne contano circa 100, con una rilevante capacità di iniziativa territoriale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Piatto si fonda su un’alleanza fra tutti i soggetti che individuano nella lettura e nelle attività culturali una risorsa strategica ed è aperto alla partecipazione di chi condivide l’idea che leggere e partecipare a iniziative culturali sia un valore su cui investire per la crescita della nostra città. La Rete “Pescara legge” è un partner molto efficace non solo nella promozione della lettura ma anche nella co-progettazione e nella realizzazione di più ampie azioni culturali come quelle previste dal presente progetto – recita il testo pubblicato online. Il sogno, come è stato sottolineato è quello di ottenere il titolo di Pescara come Capitale del Libro, obiettivo finora solo sfiorato – In questo senso procede evidentemente anche il progetto “CULTURA AL SOLE” che porterà, come su descritto, attività culturali negli stabilimenti balneari della città durante la stagione estiva 2023. La spiaggia risulta essere ambiente ideale in cui i ritmi convulsi della vita quotidiana rallentano e l’animo è disposto ad accogliere nuovi stimoli – precisa il comunicato. Si punta inoltre a stimolare il protagonismo dei cittadini che scelgono di assistere a tali iniziative e agiscono come propagatori del piacere della lettura e delle attività culturali in generale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le attività in programma intendono diventare un moltiplicatore di occasioni di contatto con la cultura in diversi momenti della vita quotidiana e in luoghi diversi da quelli tradizionali e istituzionali come biblioteche, teatri, cinema, scuole e librerie, sperimentando nuovi approcci alla fruizione della cultura, portandola anche in contesti di svago e relax come la spiaggia – si apprende dal portale web ufficiale. Negli stabilimenti balneari che aderiranno al Progetto verranno pianificate una serie di attività culturali che prevedono: UN LIBRO AL SOLE”: allestimento di una piccola libreria che verrà fornita e rifornita gratuitamente di libri da parte dell’Associazione FORM ART, aderente alla Rete “Pescara legge”. La libreria, in regime di autogestione, offrirà il prestito di libri ai cittadini e ai clienti dello stabilimento (narrativa italiana e straniera, saggistica, libri in lingua e fumetti). I volumi possono essere letti in spiaggia o portati a casa e restituiti presso lo stesso stabilimento – aggiunge testualmente l’articolo online. La direzione dello stabilimento dovrà solo fornire la disponibilità di un piccolo spazio e munirsi di una piccola e semplice libreria e sarà successivamente esonerata da ogni impegno di gestione – Tale iniziativa è già stata sperimentata, negli scorsi anni, in alcuni stabilimenti balneari della nostra Città con una risposta entusiasta da parte dei bagnanti e in particolare dei turisti, ospiti temporanei della nostra Città, i quali hanno molto apprezzato l’opportunità di poter avere libri da leggere direttamente in spiaggia, senza alcuna spesa, senza dover cercare una biblioteca o dover rispettare orari vincolanti – La piccola libreria sarà corredata di un piccolo registro su cui ogni utente annoterà autonomamente i propri dati, titolo e autore del libro, data del prestito e della restituzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. LIDI D’AUTORE: attività culturali di musica, improvvisazione teatrale, presentazione libri, mostre di quadri e di fotografie, cantastorie, magia, laboratori didattici, riuso artistico, eventi curati da Endas APS. Le attività saranno scelte in base alle caratteristiche delle location aderenti e calendarizzate a seconda delle esigenze di ciascun lido – recita il testo pubblicato online. LA RETE AMMàRE: iniziative culturali varie a cura degli aderenti alla Rete civica “Pescara legge”. Pescara, 10 luglio 2023

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune di Pescara e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it