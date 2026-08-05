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Pescara, “Cultura al sole”: poesia, laboratori e musica sul mare dall’alba al tramonto

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Da domani, giovedì 6 agosto a sabato 8, gli stabilimenti balneari pescaresi diventano nuovamente un palcoscenico per la rassegna “Cultura al sole”, voluta dall’assessorato comunale alla Cultura guidato da Maria Rita Carota. Il programma della settimana, che si è aperto lunedì scorso, prevede quattro eventi tra poesia, laboratori e musica sul mare, dall’alba al tramonto.

Domani, giovedì 6 agosto, al Lido del Carabiniere è prevista la presentazione degli autori con un reading poetico a cura di Costa Edizioni. La serata proseguirà poi allo stabilimento Coralba con i “Gelati Letterari”, organizzati dall’Associazione Culturale I Borghi della Riviera Dannunziana.

Venerdì 7 agosto, al Lido Oriente ci sarà “Il Cantiere sulla Riva”, un laboratorio ludico-didattico dedicato ai bambini da 0 a 6 anni a cura della Fondazione Genti d’Abruzzo.

Il gran finale della rassegna si terrà sabato 8 agosto allo stabilimento Playa Paleo, con il concerto all’alba “La magia di un soffio che diventa arte” curato dal “Quartetto Accord’Ance”, dell’Associazione Mantice Armonico.

“Il litorale si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, con una rassegna pensata per coinvolgere residenti e turisti di ogni età”, afferma Carota.

La rassegna “Cultura al sole” è un’iniziativa che promuove la cultura in luoghi insoliti, come gli stabilimenti balneari, offrendo momenti di intrattenimento e arricchimento culturale per tutta la famiglia.

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