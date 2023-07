Pescara, Cultura al sole

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Progetto per la promozione di attività culturali e l’integrazione dell’offerta turistica durante la stagione estiva – viene evidenziato sul sito web. Le attività in programma intendono diventare un moltiplicatore di occasioni di contatto con la cultura, anche in contesti di svago e relax come la spiaggia – si apprende dal portale web ufficiale. Le attività saranno del tutto gratuite e realizzate da associazioni che aderiscono alla Rete civica “Pescara legge”

