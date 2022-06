Pescara, Da domani Cartoons on The Bay 2022, Pescara capitale dell’animazione

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:

Domani apre i battenti la 26sima edizione dell’attesissimo festival Cartoons on The Bay 2022, promosso dalla Rai, organizzato da Rai Com e dedicato all’animazione cinematografica, televisiva e cross-mediale – Primo atto la proiezione evento in notturna dell’attesissimo “Jurassic World – Il dominio“. All’Aurum di Pescara le mostre sulla serie Arcane e sul maestro Carlos Grangel, conferenze, workshop e giochi per bambini e famiglie – In piazza Salotto spettacoli, gare di cosplayer ed eventi sportivi – precisa il comunicato. Al Cinema Teatro Massimo rassegna internazionale dei migliori film d’animazione con due anteprime nazionali e due proiezioni evento – recita il testo pubblicato online. Tutte le iniziative, che si terranno sino al 5 giugno, a ingresso gratuito – riporta testualmente l’articolo online. promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com.

Il concorso e l’assegnazione dei Pulcinella Awards, un ampio programma professionale dedicato ai professionisti del mondo dell’animazione provenienti da ogni angolo del mondo, sono eventi pensati per il pubblico di ogni età. Taglio del nastro mercoledì 1 giugno alle 16, con l’inaugurazione all’Aurum delle due grandi mostre, multimediali e immersive, dedicate alla serie animata Arcane (“Tra Piltover e Zaun”) e al maestro Carlos Grangel (“Sketchbooks”), che alla città di Pescara ha dedicato il manifesto del Festival.

Il programma

31 MAGGIO 2022

Cinema Massimo – Sala I: scuole primarie (prima, seconda e terza elementare). Dalle 8.30 accoglienza (nel foyer). Alle 9 incontro con Manuela Persico – presidente comitato regionale dell’Abruzzo per l’Unicef. Seguirà la proiezione di Gino il pollo: “Ehi, lo sai che i bambini hanno dei diritti?”. Alle 9.15 Rai Radio Kids presenta: spettacolo con Armando Traverso e i pupazzi di Radio Kids. Alle 10 Rai Ragazzi presenta Food Wizard. Alle 10.30 Cartoons on the bay presenta: spettacolo sulla pace di Oreste Castagna – Alle 11.10 merenda – viene evidenziato sul sito web. Alle 11.20 Iervolino presenta “I Puffins”. Alle 11.45 Cartoons on the bay e Rai Ragazzi presentano: “Animare lo sport” con Andrea Lucchetta – si apprende dal portale web ufficiale. Seguirà la proiezione di Super Spikeball. Alle 12.30 Rai Ragazzi presenta: “Il villaggio incantato di Pinocchio”. Alle 13 sigla finale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Cinema Massimo – Sala II: scuole primarie (prima, seconda e terza elementare). Dalle 8.30 accoglienza (nel foyer). Alle 9 Cartoons on the bay presenta: spettacolo sulla pace di Oreste Castagna – Alle 9.35 incontro con Manuela Persico – presidente comitato regionale dell’Abruzzo per l’Unicef. Seguirà la proiezione di Gino il pollo: “Ehi, lo sai che i bambini hanno dei diritti?”. Alle 9.50 Rai Ragazzi presenta Food Wizard. Alle 10.20 Cartoons on the bay e Rai Ragazzi presentano: “Animare lo sport” con Andrea Lucchetta – viene evidenziato sul sito web. Seguirà la proiezione della serie Super Spikeball. Alle 11.05 merenda – viene evidenziato sul sito web. Alle 11.20 Iervolino presenta: “I Puffins”. Alle 11.45 Rai Radio Kids presenta: spettacolo con Armando Traverso e i pupazzi di Radio Kids. Alle 12.30 Rai ragazzi presenta: “Il villaggio incantato” di Pinocchio – recita il testo pubblicato online. Alle 13 sigla finale – si apprende dalla nota stampa.

1 GIUGNO 2022

Cinema Massimo – Sala I: scuole secondarie di primo grado (prima, seconda e terza media). Dalle 8.30 accoglienza (nel foyer). Alle 9 incontro con Manuela Persico – presidente comitato regionale dell’Abruzzo per l’Unicef. Seguirà la proiezione di Gino il pollo: “Ehi, lo sai che i bambini hanno dei diritti?”. Alle 9.15 Cartoons on the bay presenta: “Raccontare con il videogioco” a cura della Scuola Internazionale di Comics & Games Academy. Ospite: Vincenzo Lamolinara – si legge sul sito web ufficiale. Alle 9.55 Rai Radio Kids presenta: “Inventare una storia radiofonica” con Armando Traverso – recita il testo pubblicato online. Alle 10.15 Cartoons on the bay presenta: “Un giudice ragazzino”, cortometraggio di Pietro Glionna – si apprende dal portale web ufficiale. Ospiti: Salvatore Santangelo, presidente della Roma Film Academy, e il regista Pietro Glionna – viene evidenziato sul sito web. Alle 11 merenda – viene evidenziato sul sito web. Alle 11.15 Rai ragazzi presenta “La Custodia”, di Maurizio Forestieri – aggiunge la nota pubblicata. Alle 12 incontro con il fumettista Simone Angelini – precisa la nota online. Alle 12.30 Cartoons on the bay presenta “Animare lo sport” con Andrea Lucchetta – si legge sul sito web ufficiale. Alle 13 sigla finale – si apprende dalla nota stampa.

Alle 23,55 proiezione speciale di “Jurassic World”. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Cinema Massimo – Sala II: scuole primarie (quarta e quinta elementare). Dalle 8.30 accoglienza (nel foyer). Dalle 9 Cartoons on the bay e Rai Ragazzi presentano: “Animare lo sport” con Andrea Lucchetta – viene evidenziato sul sito web. Seguirà la proiezione della serie “Super Spikeball”. Alle 9.45 incontro con Manuela Persico – presidente comitato regionale dell’Abruzzo per l’Unicef. Proiezione di Gino il pollo: “Ehi, lo sai che i bambini hanno dei diritti?”. Alle 10 Cartoons on the bay presenta: spettacolo sulla pace di Oreste Castagna – si apprende dal portale web ufficiale. Alle 10.30 Rai Ragazzi presenta: Street Football. Alle 11 merenda – Alle 11.15 Rai Radio Kids presenta: spettacolo con Armando Traverso e i pupazzi di Radio Kids. Alle 11.50 Cartoons on the bay presenta: “Raccontare con il fumetto” a cura della Scuola Internazionale di Comics & Games Academy. Ospite: Vincenzo Cucca – viene evidenziato sul sito web. Alle 12.30 Iervolino presenta: “I Puffins”. Alle 13 sigla finale –

PROGRAMMA PUBBLICO

1/5 GIUGNO – piazza Salotto

1 GIUGNO 2022 Dal pomeriggio sul ledwall countdown anteprima della sera a mezzanotte – recita la nota online sul portale web ufficiale. 2 GIUGNO 2022 Pallavolo evento Fipav – tutto il giorno; ore 18/19.30 – Idol³, Emanuela Pacotto in concerto – aggiunge testualmente l’articolo online. Special guest Giorgio Vanni. 3 GIUGNO 2022 Pallavolo evento Fipav – tutto il giorno; ore 11/12.30 – Meet&Greet Characters Rai Ragazzi con Masha&Orso, I puffi, Pinocchio e Freeda; ore 16/18,15 Gioca e divertiti con i personaggi di Rai Ragazzi, Baby Dance con Carolina Benvenga e Topo Tip; ore 18.30 Rai Ragazzi Kids Parade – 4 GIUGNO 2022 Pallavolo evento Fipav – tutto il giorno; ore 17/18 – spettacolo Rainbow Kids Show. 5 GIUGNO 2022 Pallavolo evento Fipav – tutto il giorno; ore 10/15 – iscrizione Cosplay Contest; ore 16/18,30 – Cosplay Contest.

2/4 GIUGNO – emiciclo esterno Aurum ore 10/18 – Programma Cotb, Accademia Giochi in collaborazione con Games Academy.

PROGRAMMA PROFESSIONALE

Mercoledì 1° giugno Aurum, ore 16, il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega all’Editoria, Giuseppe Moles, inaugura le mostre: Carlos Grangel Exhibit “Sketchbooks”, rcane Digital Exhibit “Tra Piltover e Zaun”. Saranno presenti Marco Marsilio (presidente della Regione Abruzzo), Carlo Masci (sindaco di Pescara), Teresa De Santis (presidente Rai Com), Angelo Teodoli (amministratore delegato RaiCom) e Roberto Genovesi (direttore artistico, Cartoons on the Bay).

Giovedì 2 giugno, mattina: Aurum – sala conferenze, apertura programma professionale del festival. Ore 11-11.30 saluti di Marco Marsilio (presidente della Regione Abruzzo), Carlo Masci (sindaco di Pescara), Teresa De Santis (presidente Rai Com), Angelo Teodoli (amministratore delegato RaiCom) e Roberto Genovesi (direttore artistico, Cartoons on the Bay): ore 11.30-12 Cartoons on the bay novità 2022, “La piattaforma B2b e il portfolio Review”. Presenta Cristina Angelucci; ore 12-13.30 “Pitch me! Contest” – prima sessione; ore 13.30 pranzo solo su invito – Pomeriggio: Aurum – sala conferenze ore 14.30-15.30 “Pitch me! Contest” – seconda sessione; ore 15.30-16.15 sesta edizione del premio Giuseppe Laganà in collaborazione con Asifa Italia e Cartoon Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Annuncio vincitori 2022. Intervengono Anne-Sophie Vanhollebeke (presidente Cartoon Italia), Marino Guarnieri (presidente Asifa Italia) e Annita Romanelli (senior producer Rai Kids). Ore 16.15-16.45 Unicef per il sociale – la comunicazione ai bambini in tempo di emergenze – recita la nota online sul portale web ufficiale. Intervengono Andrea Iacomini (portavoce Unicef Italia) e Maurizio Forestieri (regista), modera Marina Polla de Luca – Ore 16.45-17.15 coffee break, ore 17.15-18 Toon Boom & Wacom – sponsor del Pitch me Award. Intervengono Leonardo Mendolicchio (business development Manager Italia, Wacom) e Federico Vallarino (manager Italia, Toon Boom).

Venerdì 3 giugno, mattina: Aurum – sala conferenze, ore 10-10.45 “Animiamoci”, Anica e Videocittà annunciano i vincitori 2021. Premio in collaborazione con Asifa Italia, Cartoon Italia e Rai Kids. Intervengono Marino Guarnieri (presidente Asifa Italia), Anne-Sophie Vanhollebeke (presidente Cartoon Italia), Luca Milano (direttore Rai Kids) e Rossella Mercurio (produttore delegato, Anica Servizi). Modera Cristina Angelucci – precisa il comunicato. Ore 10.45-11.15 “40 anni di Asifa – la dedica di Asifa Italia a Gianalberto Bendazzi”. Intervengono Marino Guarnieri (presidente Asifa Italia), Valentina Mazzola (vicepresidente Asifa Italia), Federico Vallarino (consigliere Asifa Italia) ed Eric Rittatore (giornalista). Ore 11.15-11.30 coffee break, ore 11.30-12.15 “Piattaforme e nuove narrazioni”. Intervengono Anne-Sophie Vanhollebeke (presidente Cartoon Italia), Marino Guarnieri (presidente Asifa Italia), Elena Capparelli (direttore Rai Digital) e Marco Lanzarone (responsabile Rai Radio Kids). Modera Max Giovagnoli – precisa la nota online. Ore 12.15-12.45 “Movimenti – studio dell’anno Pulcinella Award”. Intervengono Giorgio Scorza (ceo e art director Movimenti Productions) e Michele Rech – Zerocalcare (fumettista e autore). Modera Marco Giannatiempo – Ore 12.45-13.15 cerimonia Premio Sergio Bonelli 2022. Intervengono Zerocalcare (fumettista e autore) e Carlos Grangel (character designer Grangel Studio). Conduce Armando Traverso – recita il testo pubblicato online. Ore 13.30 pranzo Bonelli solo su invito – recita il testo pubblicato online.

Pomeriggio: Aurum – sala conferenze, ore 15-16 “Made of italy – la sfida dei produttori italiani nel mondo”. Intervengono Pietro Pinetti (ceo e fondatore Studio Bozzetto&co – aggiunge testualmente l’articolo online. ), Brenda Maffuchi (chief of Co-Productions, Licensing and Sales Officer Kidsme), Giorgio Scorza (ceo e art director Movimenti Productions), Andrea Iervolino (presidente e amministratore delegato Ilbe) e Francesco Manfio (direttore generale Gruppo Alcuni). Modera Cristina Angelucci – Ore 16-16.45 “I cartoni animati nei labirinti delle diversità e dei generi – Come, se e quando trattare con i bambini le fondamenta del confronto e della crescita”. Intervengono Marta Fijak (direttore creativo Anshar Studios Inc.), Monica Manganelli (regista e scenografa multimediale), Luca Milano (direttore Rai Kids), Armando Fumagalli (docente di Semiotica, università Cattolica del Sacro Cuore), Patricia Vasapollo (Head of Family and Fiction Hr- Ard). Modera Marina Polla de Luca – Ore 16.45-17 coffee break. Ore 17-17,30 “Il ruolo di Kidsme nelle coproduzioni tra Italia ed Europa”. Intervengono Massimo Bruno (ceo Kidsme, Brenda Maffuchi (chief of Co-Productions, licensing and sales officer Kidsme) e Alba Rondelli (chief of originals Officer Kidsme). Modera Cristina Angelucci – aggiunge la nota pubblicata. Ore 17.30-18 masterclass “From scripts to tv series” con Christian De Vita (film & Tv series director), modera Cristina Angelucci.

Sabato 4 giugno, mattina: Aurum – sala conferenze, ore 10-10.45 masterclass con Marta Fijak (direttore creativo Anshar Studios Inc.), authorial voice in games. Modera Marco Accordi Rickards. Ore 10.45-11.30 masterclass con Carlos Grangel (character designer Grangel Studio), a genius of cartooning between two worlds. Modera Oscar Cosulich. Ore 11.30-11.45 coffee break. Ore 11.45-12.15 “La Rai e la tv dei ragazzi – Le prospettive e il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo”. Ore 12.15-13 “Rai Kids – progetti e produzioni della nuova direzione di genere Rai”. Presenta Luca Milano (direttore Rai Kids). Ore 13 pranzo For Fun Media solo su invito – recita il testo pubblicato online.

Pomeriggio: Aurum – sala conferenze, ore 15.45-16.30 masterclass con Barry Purves “Pulcinella Career Award”. Modera Max Giovagnoli – Ore 16.30-16.45 coffee break. Ore 16.45-17.30 Fortiche Production – studio dell’anno Pulcinella Award. Intervengono Charrue Pascal (co-Fondatore Fortiche Production) e Delord Arnaud (co-Fondatore Fortiche Production). Modera Cristina Angelucci – precisa la nota online. Ore 17.30-18.15 masterclass con Maurizio Forestieri “Pulcinella Career Award”. Modera Roberto Genovesi – Ore 19.15-20 cerimonia di premiazione “Pulcinella Career Award 2022”, conducono Livio Beshir e Laura Carusino – riporta testualmente l’articolo online.

