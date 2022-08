Pescara, Da domani la due giorni di “Florida Graffiti”

- Advertisement -

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

. E’ lo spirito che anima l’associazione Florida 60, promossa da Giuseppe Cirillo e che punta a favorire il recupero delle tradizioni legate alla storia dell’area giardino posta nel cuore del centro cittadino e che un tempo fungeva da luogo di ritrovo dove venivano ospitati e eventi e manifestazioni culturali, sportive, musicali e ricreative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Essendo oltretutto teatro di appassionanti tornei di tennis. Nei giorni scorsi, nel corso di una conferenza stampa tenutasi a palazzo di città è stata infatti presentata l’iniziativa “Florida Graffiti” che si terrà venerdì e sabato prossimi, 26 e 27 agosto, nella doppia locations del Parco Florida e di Piazza della Rinascita – Nella prima giornata, alle ore 11:30, si terrà l’inaugurazione della due-giorni in concomitanza con una mostra d’auto d’epoca; nel pomeriggio, dalle ore 15:30, si aprirà in piazza Salotto il Torneo di Tennis Vintage (sul campo appositamente allestito), un’autentica novità per la città di Pescara, con protagonisti gli uomini in divisa bianca e le donne in gonna lunga che utilizzeranno le racchette di legno come accadeva nei meravigliosi anni ’60. Il programma di sabato 27 agosto prevede invece, dalle ore 10:00, l’apertura dei chioschi che animeranno un mercatino in cui saranno esposte attrezzature e abbigliamento di Tennis vintage (risalenti a un periodo compreso tra il1935 e il 1960); i giocatori impegnati in piazza Salotto saranno prelevati al Parco Florida e raggiungeranno il campo a bordo delle auto storiche, alla cui guida vi saranno autisti con indumenti dell’epoca, che saranno esposte sempre in piazza della Rinascita – Nella serata di sabato sono in programma (dalle ore 20:30) una cena all’aperto, il concerto della storica band degli anni 60 “I 5 dell’88” e la premiazione del torneo di Tennis Vintage – si apprende dalla nota stampa. . Per il sindaco Carlo Masci, intervenuto all’incontro, . Per l’assessore ai Parchi Gianni Santilli, che ha sostenuto l’iniziativa patrocinata dall’amministrazione comunale, . Pescara, 25 agosto 2022

