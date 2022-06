Pescara, Da novembre i lavori di recupero del Circolo Canottieri “La Pescara”

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:

Pescara riscrive un pezzo importante della sua storia – si apprende dal portale web ufficiale. Tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, salvo imprevisti, inizieranno infatti i lavori di recupero e restauro dello storico Circolo Canottieri “La Pescara”, che tornerà al suo tratto estetico originario, con un investimento che consta di un quadro economico di poco superiore ai 2,2 milioni di euro (di cui 1.711.987,77 di lavori). Un edificio emblema dell’architettura razionalista a scopo sportivo, che nel 2024 festeggerà inoltre i cento anni di attività del Circolo Canottieri che ebbe tra i suoi sostenitori anche Gabriele d’Annunzio – recita il testo pubblicato online. Il progetto esecutivo curato dalla Soprintendenza Sabap, che è anche stazione appaltante dell’intervento, è stato presentato in Comune alla presenza del sindaco Carlo Masci della nuova Soprintendente per Chieti e Pescara, Cristina Collettini, della già Soprintendente Rosaria Mencarelli, dei dirigenti e rappresentanti dell’Agenzia del Demanio e della Capitaneria di Porto, di una parte della Giunta e del Consiglio comunale –

. Le risorse provengono dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, per 1,8 milioni di euro, e dai fondi della legge 190 per 410mila euro – recita il testo pubblicato online. .

Il progetto esecutivo è stato illustrato questa mattina dagli architetti Emanuela Criber e Davide Di Salvatore e prevede: il recupero architettonico, attraverso la completa eliminazione di tutti gli elementi formalmente incoerenti con il corpo originale (come la grande veranda adibita a ristorante per molti anni), e lo svuotamento del piano terra; il raggiungimento di adeguati livelli di miglioramento sismico con soglia di

sicurezza al 60%; l’inserimento di un ascensore interno per la completa accessibilità a ogni livello; l’adeguamento impiantistico e antincendio; l’adeguamento funzionale degli spazi della palestra al secondo livello; realizzazione di un nuovo deposito canoe attraverso la demolizione dell’attuale rimessa; realizzazione di un piccolo locale ristoro sulla terrazza; spazi polifunzionali al piano terra; riapertura degli spazi esterni al piano terra da restituire alla pubblica fruizione; inserimento di dispositivi antiallagamento per rischio esondazione; allestimenti e adeguamento degli spazi con la previsione di un accesso, tramite scala esterna, da via Spalti del Re – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Il crono-programma, dopo l’invito alle imprese per l’effettuazione della gara e l’insediamento della commissione, indica in un periodo compreso tra fine ottobre e inizio novembre l’affidamento delle opere – recita la nota online sul portale web ufficiale. In poco meno di due anni, se non vi saranno ostacoli, il Circolo Canottieri tornerà alla città.

Alla presentazione di questa mattina sono intervenuti il direttore dell’Agenzia del Demanio, Raffaella Narni, il vicedirettore dell’Agenzia del Demanio, Marcello Bosica, il presidente del Circolo Canottieri “La Pescara”, Umberto di Bonaventura, e un ufficiale della Capitaneria di Porto – riporta testualmente l’articolo online.

Pescara, 13 giugno 2022

