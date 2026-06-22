Pescara, Dal 12 luglio la 54ª edizione del Pescara Jazz: la grande musica torna in città

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:Da domenica 12 luglio Pescara torna a essere la capitale della musica con la 54ª edizione del Pescara Jazz. L’evento, fiore all’occhiello della programmazione culturale cittadina, è organizzato dall’Ente Manifestazioni Pescaresi con la direzione artistica del Maestro Angelo Valori – aggiunge la nota pubblicata. Il festival propone un cartellone di altissimo livello che unisce i grandi maestri del jazz italiano e mondiale alle nuove sonorità contemporanee, con un’attenzione speciale, per questa edizione, alle grandi produzioni orchestrali – precisa la nota online. I luoghi del Festival I concerti e gli appuntamenti in programma si svolgeranno in due distinte location: Auditorium Flaiano Porto Turistico – Marina di Pescara I protagonisti del programma Il festival si articola attraverso performance di caratura internazionale, progetti originali e prestigiosi omaggi alla storia della musica: I grandi solisti e le orchestre: Sul palco si alterneranno stelle del calibro di Kurt Elling, Hiromi, Paolo Fresu e Fabrizio Bosso, affiancati da ben quattro tra le più importanti orchestre a livello europeo – aggiunge testualmente l’articolo online. Vocalità e canzone d’autore: Spazio alla grande canzone italiana con la presenza di Sergio Cammariere e con il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo dedicato a Domenico Modugno – riporta testualmente l’articolo online. Da non perdere il progetto speciale incentrato sulla produzione blues di Pino Daniele, eseguito dai musicisti che hanno storicamente collaborato con lui – I tributi ai grandi del jazz: Fabrizio Bosso, insieme alla BigBand della Casa del Jazz, renderà omaggio al genio di Miles Davis. La sinergia con il territorio: il Conservatorio di Pescara In un’ottica di valorizzazione delle eccellenze locali e della formazione giovanile, il festival ospiterà il Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Gli studenti e i docenti dell’Istituto condivideranno con il pubblico il frutto del loro lavoro didattico e di ricerca attraverso due momenti principali: Un tributo a Quincy Jones eseguito dagli studenti attualmente frequentanti i corsi del Conservatorio, diretti da Pierpaolo Pecoriello – Un set diretto da Maurizio Rolli, che presenterà composizioni originali eseguite da ex studenti del Conservatorio oggi musicisti professionisti affermati.Il programma dettagliato delle singole giornate, con gli orari dei concerti e le modalità di acquisto dei biglietti, è on line sul sito ufficiale dell’Ente Manifestazioni Pescaresi (https://www.pescarajazz.com/).

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Pescara. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it