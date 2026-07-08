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Attualità

Pescara, Dal 9 luglio attivi i nuovi mezzi elettrici di Bit Mobility

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Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Sono 650 i nuovi mezzi di BIT Mobility che da giovedì 9 luglio saranno disponibili a Pescara per favorire la mobilità sostenibile (in sharing) e che andranno a sostituire tutta la flotta esistente, sempre a marchio BIT Mobility. Si tratta di 300 e-bike made in Italy, completamente nuove rispetto a quelle messe a disposizione fino ad oggi, più leggere e più comode e con una pedalata più fluida, e poi 300 monopattini con targa (il modello è lo stesso di quelli già in circolazione) e 50 scooter elettrici, che rappresentano la vera novità per Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Saranno disponibili pacchetti di abbonamento – Il noleggio dei mezzi avviene solo ed esclusivamente tramite l’utilizzo dell’app “BIT”, scaricabile da tutti gli store digitali – aggiunge la nota pubblicata. Basterà scaricare l’app, registrarsi, inquadrare il QrCode presente sul mezzo che si vuole utilizzare e si sbloccherà in automatico – Per garantire la sicurezza di tutti, sono stati adottati i limitatori di velocità nelle aree pedonali – precisa il comunicato. L’affidamento tramite gara a Bit Mobility, ha permesso al Comune di Pescara di incassare circa 90.000 € l’anno, una cifra che sarà investita direttamente  sul territorio e solo sulla mobilità cittadina –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune di Pescara e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it

 

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