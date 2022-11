Pescara, Dal pomeriggio in Comune la camera ardente per Guido D’Alleva

- Advertisement -

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

La camera ardente per l’ultimo saluto al dipendente comunale Guido D’Alleva verrà allestita nella Sala consiliare di Palazzo di Città da oggi, venerdì 11 novembre e fino a domani sabato 12 mattina, prima delle esequie – Il sindaco Carlo Masci e il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli hanno inteso così manifestare la loro vicinanza ai familiari dell’architetto cinquantunenne morto improvvisamente in servizio mercoledì, lasciando nello sconcerto e nel dolore quanti ne hanno apprezzato le qualità umane e professionali negli anni in cui ha prestato servizio in Municipio – recita il testo pubblicato online. Per consentire l’addio di parenti, amici e colleghi la camera ardente resterà aperta oggi pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00 e sabato dalle 08.00 alle 14.00.

E' quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Pescara.