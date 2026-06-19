Pescara, De Cecco inaugura il suo primo Store celebrando eccellenza e tradizione

De Cecco inaugura a Pescara il suo primo Store, un luogo iconico che celebra eccellenza, qualità e tradizione. La nuova Galleria, progettata dallo Studio Francesco Faccin, propone un percorso culturale e relazionale, dove ogni elemento esprime i valori che guidano l’azienda da quasi due secoli: eccellenza, qualità e tradizione.

La scelta di aprire il primo Store proprio a Pescara non è casuale, ma rappresenta un omaggio al territorio abruzzese e al legame profondo che unisce la famiglia De Cecco alla sua storia.

L’inaugurazione si terrà mercoledì 24 giugno 2026 alle ore 18:00 presso Corso Umberto I, 98 a Pescara. Il programma prevede l’accoglienza delle autorità e della stampa, il momento istituzionale con il taglio del nastro, una visita guidata dello spazio con il progettista Francesco Faccin, interventi istituzionali e interviste.

Tutti sono invitati all’anteprima riservata e al momento istituzionale del taglio del nastro. Gli operatori dell’informazione che intendono partecipare alla preview delle ore 18:00 devono accreditarsi inviando un’email a ufficiostampa@dececco.it entro sabato 20 giugno alle ore 14, indicando nome, cognome, testata e numero di iscrizione all’Ordine o documento d’identità.

La nuova Galleria De Cecco a Pescara si propone come uno spazio iconico e immersivo che racconta l’identità del brand attraverso materiali, luci e narrazione visiva, esprimendo i valori di eccellenza, qualità e tradizione che contraddistinguono l’azienda da generazioni.