mercoledì, Febbraio 18, 2026
Eventi e Cultura

Pescara, debutta il corso sulla letteratura shakespeariana alla Scuola Macondo: un viaggio nell’universo dei classici

Il laboratorio teatrale dedicato alle opere di William Shakespeare si prepara a inaugurare un nuovo corso presso la Scuola Macondo di Pescara. Il ciclo di incontri, che avrà inizio alla fine di febbraio, si concentrerà su due tra le opere più celebri del Bardo, con l’obiettivo di accompagnare un gruppo di lettori curiosi in un percorso di esplorazione e scoperta.

Il corso, intitolato “Shakespeare e l’universo dei classici”, proporrà un’immersione profonda nei temi universali, nei significati nascosti e nei legami sottili presenti nei testi shakespeariani. L’obiettivo principale sarà quello di trasformare la lettura in un’esperienza viva e condivisa, stimolando una lettura interpretativa che vada oltre la trama.

La conduzione del percorso formativo è affidata a Elisa Quinto, che guida la Scuola Macondo – Officina di storie. Gli incontri si prefigurano come un momento di confronto intellettuale dinamico, focalizzato su temi attuali quali l’amore e il potere, l’identità e la follia, la parola e l’inganno, la vendetta e il perdono, il sogno e la realtà.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria della scuola al numero 320.177 5735 o all’indirizzo mail scuolamacondo@gmail.com, oppure consultando i canali social ufficiali della Scuola Macondo.

